Canciones de abril: Triángulo de Amor Bizarro, Javiera Mena, Carolina Durante, Chucho, J Balvin, Algiers...

El confinamiento por el coronavirus está permitiendo a mucha gente escuchar más música que nunca o, al menos escucharla de otra forma, más pausada, más escuchada, más selectiva. Nosotros también hemos hecho nuestra selección para este mes de abril tan distinto a cualquier otro y tenemos que decir que nos hemos sorprendido con el resultado. ¿J Balvin en Fuego y Chinchetas? Pues sí, ¡por qué no! Llevar en casa tanto tiempo tiene sus consecuencias pero quizá haya quien las agradezca. Bailar siempre ha sido un buen remedio para espantar los males. Creemos firmemente en el poder de la música para provocar estados de ánimo y esperamos que esta lista os haga pasar un buen rato.

La canción que creo que no te mereces (Carolina Durante ft. Jota)

Tenía que pasar, y ha pasado. Si hace un más de un año —aproximadamente— veíamos a Jota de Los Planetas interpretar El himno titular en un concierto improvisado… significaba algo. Que el alma mater de la banda por excelencia del indie patrio se interesase en ese momento por la banda que ahora la está pegando muy fuerte entre los veinteañeros no es una casualidad. Y este ‘amor’ es reciproco ya que para Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, ha dicho en varias ocasiones que los granadinos han sido muy relevantes en su educación musical y les sienten como una de sus influencias directas. Ahora, en pleno parón por el coronavirus, tras haber pasado por absolutamente todas las ciudades de España y poner el listón en el WiZink Center de Madrid (17.000 personas, casi ná) se sacan de la manga una balada que… tiene todo el ritmo planetario. La letra también viene como anillo al dedo para Los Planetas: un canción dedicada a una ex (y lo “del payaso ese”) con ajuste de cuentas incluido. Un medio tiempo que se escapa del frenetismo de sus grandes éxitos pero que recuerda a El perro de tu señorío, por ejemplo. En varias entrevistas, el propio líder de los Durantes ha expresado que sí o sí querían que Jota interpretase esta canción con ellos, y no les debió de costar mucho, porque participa en los coros de este nuevo tema que apunta a un próximo EP que ya veremos cuándo sale.

Dispossession (Algiers)

Esta canción te va llevando desde los primeros compases hasta el final sin que dejes de conectar ni un segundo. La voz de Franklin James Fisher, cantante y guitarrista de Algiers, tiene ese magnetismo. Esta banda de Atlanta ha publicado a principios de este año su tercer disco y, para quien no les conozca, recomendamos un repaso de su discográfica aprovechando la cuarentena.

Acosadores (Triángulo de Amor Bizarro & Ariadna Punsetes)

Publicado 24 horas de que se decretase el estado de alarma y con un inquietante virus en el estribillo de su primer single, el nuevo disco (homónimo) de Triángulo de Amor Bizarro se ha visto privado de los honores que todo acontecimiento musical merece. Pero no os preocupéis, que os va a ir conquistando puñetazo a puñetazo, como a ellos les gusta. En Acosadores, la canción que Isa canta junto a Ari, de Los Punsetes, invocan a los espectros de los últimos 2.000 años y las palabras no dejan lugar a dudas: "Tirad vuestros velos / Tan sólo sois vuestras / Pegad duro y bajo / Nuevos trajes para el nuevo mundo".

Flashback (Javiera Mena)

Esta canción también es perfecta para mover un poco el cuerpesito en casa durante el confinamiento mientras se cuela algún recuerdo de “esos tiempos en los que nada pesaba”. Javiera Mena ha presentado este adelanto de su nuevo disco en plena crisis del coronavirus con la esperanza de que “pueda contribuir a enriquecer el corazón de la personas que están en modo reflexión en sus casas” porque cree “que el mood que tiene se conecta con el momento planetario que vivimos”. Cada uno que lo haga suyo y, si no, que baile con este pop electrónico tan característico de la cantante chilena.

Hoamm (Chucho)

Chucho comienza una alegre canción que se va volviendo tragicomedia sobre la marcha. Una radiografía de una relación abierta que no acaba muy bien… o sí. Hoamm (o Juan, o Joan) es el tercer adelanto del nuevo disco del trío que se publicará previsiblemente en junio bajo el título Corazón Roto y Brillante, justo como el final de esta canción.

Alégrame (Kimberley Tell)

Quizás os suene su nombre (y su cara) de haberla visto en Hierro, la premiadísima serie de Movistar+, o en la comedia Buscando el norte, pero es que además de ser actriz, Kimberley es bailarina y cantante y apunta a ser una de las grandes revelaciones de 2020. La compositora española de ascendencia inglesa-danesa ganó fama después de participar en la banda sonora de la tercera temporada de Élite, así como con el respectivo empujoncito que da que una multinacional como Sony te respalde, pero sus adelantos para el EP en el que trabaja —con el título 1,35— han hecho el resto. Esta vez, con Alégrame, la lanzatoreña se envuelve en ritmos RnB para susurrar una oda al amor romántico con frases como “quiero ser tu canción favorita”, “alégrame como sacar la pierna por encima de la sábana” y “quiero tener la voz ronca de tanto llamarte”. Lo cotidiano, la sencillez y la intimidad, de todo esto habla Tell con una aparente sencillez y su delicada voz. Un contrapunto con su primer adelanto Trihte y con su versión de Hoy no me puedo levantar de Mecano. Ah, ¡y casi se nos olvida!, para que os hagáis una idea de la relevancia que está teniendo Kimberley Tell que hasta Sidonie la han elegido para participar en Me llamo Abba, el primer adelanto de su próximo disco.

Hold it together (The Marías)

La banda californiana The Marías ya trabaja en el que será su primer disco de larga duración después de trabajar en dos EPs (Superclean Vol. I: Released en 2017 y Superclean Vol. II: Released, en 2018) y en varios singles. Además de la influencia del jazz, la psicodelia y el dream pop de este grupo de Los Ángeles también es conocido por hacer no solo canciones en inglés, sino también en español como Cariño, Déjate llevar o Basta ya de sus anteriores trabajos. Os preguntaréis por qué. Y es que su vocalista, María Zardoya es puertorriqueña aunque creció en Atlanta. Ahora, María ya pone rumbo a un proyecto más sólido con este primer elepé de donde destacamos Hold it together, toda una experiencia sensorial, con un sonido que ya recuerda al Currents de Tame Impala, y en el que el videoclip adopta una mayor importancia ya que podemos ver a María moverse entre esferas plateadas que significan los pensamientos y sentimientos que surgen entre una moqueta de terciopelo. The Marías expone en este adelanto su confusión interna que nos ha atrapado tanto en lo sonoro como en lo visual.

Gris (J Balvin)

Estimado lector de Fuego y Chinchetas con la ceja levantada: suponemos que no esperabas toparte con una reseña de J Balvin en nuestras listas, pero la realidad es que en los últimos días hemos experimentado una súbita e irrefrenable adicción a Colores y nos parecía honesto compartirla contigo. Gris parte de unos acordes de guitarra –al estilo neo soul– que bien podrían dar pie a Beyoncé o a Justin Timberlake, pero el reguetonero de Medellín los ha hecho suyos para ilustrar la indefensión de quien no deja de recibir reproches por errores del pasado. La producción de Sky también es impecable: estribillo infeccioso, beat latino, coros sutiles... ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, está claro que el éxito de Con altura –junto a Rosalía– consiguió que su voz calmada nos resultase familiar y, claro, al escuchar su nuevo disco hemos notado la mano de Diplo y nos ha emocionado el homenaje a Buenavista Social Club. ¿Cómo no caer en su trampa?

Ducati (Soleá Morente & Cariño)

Editado por Elefant Records, el tercer disco en solitario de Soleá Morente se llama Lo Que Te Falta y está plagado de colaboraciones ilustres: La Bien Querida, La Estrella de David, Jota (Los Planetas), Cariño, Estrella & Kiki Morente, Las Negris y José Bonaparte (Napoleón Solo). Un clan repeto de contrapesos que garantiza el siempre difícil equilibrio entre el flamenco y el pop. Un género que Soleá Morente lleva años investigando y que no deja de dar buenos resultados. Ducati es una rumba eléctrica coescrita por Soleá y Jota que recuerda –por sonido y desparpajo– a Del Montón de Sr. Chinarro y que cuenta –como Islamabad– con unos cuantos versos y acordes de Yung Beef. Solo que en esta ocasión, como ya hicieron con Llorando en la limo, de C. Tangana, la apropiación lleva el sello de Cariño.

Here There Come (Hamilton Leithauser)

Escuchar la inconfundible voz del que fuera líder de The Walkmen es como tomarse un suplemento vitamínico. Las canciones de su nuevo disco, The Loves Of Your Life –que saldrá el proximo viernes–, están inspiradas en experiencias personales de amigos suyos y en Here They Come recrea lo que se le pasa por la cabeza a quien que busca refugio en un cine... justo antes de que se enciendan las luces. Y lo mejor es que lo hace derrochando un dominio del folk rock que remite a los grandes del género en las últimas décadas: REM, Wilco, Angel Olsen, Sufjan Stevens, Elliott Smith, Destroyer, M. Ward, Fleet Foxes... Se avecina un discazo.