Por qué los datos del coronavirus no son fiables

Nuestro colaborador Javier Sampedro escribía el 27 de marzo una columna en El País que llevaba por título ‘Los datos están mal’. Han pasado dos semanas y los datos que publica cada mañana el Ministerio de Sanidad siguen estando -en opinión de los expertos- muy alejados de la realidad.

¿Contagiados o contagiados detectados?

La cifra de contagiados es la más irreal. “La que hace pública el Gobierno no es la cifra de contagiados sino de contagiados detectados. No es lo mismo, y la diferencia puede ser enorme”, explica Antonio J. Durán, Catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla y miembro del Instituto de Matemáticas de la misma universidad. Según un estudio llevado a cabo por el Imperial College de Londres a finales de marzo, en España los contagiados por coronavirus podrían haber alcanzado los siete millones. En las próximas semanas, y en vista de que seguiremos sin tener tests para todos, el Gobierno realizará unas 60.000 pruebas a una muestra de población “que podrán ayudarnos a conocer mejor no solo el número de contagiados sino el de asintomáticos, que según algunos estudios podrían ser hasta un 50% de los infectados”.

Datos incompletos

Las muertes son, a priori, el datos más sólido. ¿Podemos fiarnos de él? “Tampoco la cifra de muertes representa el total de fallecidos, ya que no se diagnostica con coronavirus a muchas de las personas que mueren en casa o en residencias de mayores, que en España están siendo muchas”, cuenta Durán. Además, para hacer estimaciones matemáticas es tremendamente útil conocer las muertes por franjas de edad, un dato que en nuestro país “se publicó muy tarde y parcialmente, quizás porque no todas las comunidades autónomas lo comunican al Ministerio de Sanidad”.

El confinamiento funciona

Si algo ha cambiado en los últimos días es que la cifra de fallecidos se ha estabilizado: 510 muertos en las últimas 24 horas, la más baja desde el 23 de marzo. Y aunque sepamos que es un número falso, la tendencia a la baja nos indica que los fallecimientos se han estabilizado. “Los datos que se publican ahora son un reflejo de cómo se comportaba la epidemia hace dos o tres semanas. Que las muertes se estabilicen ahora nos indica que el inicio del confinamiento frenó la curva, es decir, nos indica que quedarnos en casa funciona”.