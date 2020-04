Las tres grandes ausencias del mandato de Bartomeu en el Barcelona

Tras las tensas horas vividas en Can Barça en las últimas semanas, nuestro ‘Sanedrín’, conformado por Tomás Roncero, Santi Giménez y ‘Manolete’, analizan la desbandada sufrida en el seno de la directiva culé.

Bartomeu, principal señalado tras esta delicada situación administrativa en el club, se ha visto solo y sin apoyos tras decisiones tomadas dentro del conjunto blaugrana. Por todo este revuelo, Víctor Font, pre candidato a la presidencia del Barça, según Santi Giménez “ha escrito una carta a los Reyes Magos” con las “tres patas que no han existido con Bartomeu: Transparencia, deuda y buenos fichajes”.

Roncero y Manolete no quedaron indiferentes ante esta opinión y ofrecieron su réplica sobre el tema: "Hasta 2021 Bartomeu se queda seguro, aunque si yo fuera él no me presentaría en las siguientes elecciones", dijo Roncero.

Manolete, seguidamente, ofreció un punto de vista totalmente inesperado en la conversación, al sacar el nombre de Piqué como posible candidato y la aceptación que tendría en Can Barça: "Yo creo que el Nou Camp lo tendría muy claro", argumentó.

Para concluir, Santi Giménez replicó a la idea de Manolete sobre Piqué con el tiempo que él considera que tardará el defensor central en postularse a la presidencia: "Yo creo que Piqué tiene esa idea a medio plazo (...) Antes se cae el Camp Nou que Bartomeu, una vez desmantelado el sector critico de la junta, se va a quedar con su núcleo de confianza", concluyó diciendo para dejar entrever que Bartomeu no abandonará el máximo cargo de la entidad blaugrana.