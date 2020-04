Aperribay: "Si la final de Copa es en agosto prefiero que sea en Bilbao o San Sebastián, sin duda"

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ofreció sus explicaciones en 'El Larguero' después de que el equipo donostiarra tratase de que sus jugadores pudieran acudir a partir de esta semana a Zubieta para entrenarse en solitario.

Algo que no ha podido tener lugar pues en seguida el CSD le hizo saber al cuadro 'txuri-urdin'que no estaba de acuerdo con esa decisión. Este domingo Aperribay charló con Irene Lozano aunque la Real ya imaginaba que no iban a poder entrenar. "Ayer ya pensábamos que no podían ir los jugadores a entrenar a Zubieta. Ya pensábamos anoche que teníamos que llamar al CSD y explicarnos. La conversación con Irene Lozano ha sido buena", comentó Aperribay.

Además, quiso dejar claro que la propuesta tenían intención de anunciarla desde hace tiempo. "Si no hubiese salido el decreto de las actividades esenciales lo hubieramos propuesto antes. Si habilitábamos Zubieta con espacios y absoluta garantía, los jugadores iban a hacer mejor su trabajo. No había más. Nosotros no buscábamos un entrenamiento, buscábamos hacer trabajo individual en Zubieta porque pensamos que eran las mejores condiciones para los jugadores, incluso sanitarias".

Por último, de cara a la disputa de la final de la Copa del Rey, Aperribay también dejó clara su postura. "Sería una pena que la final de la Copa del Rey fuera sin público. Nosotros haremos lo que mande la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol. Creo que la RFEF va a intentar que se juegue con público. ¿Agosto? Hombre, si es en agosto preferiríamos que se disputase en San Sebastián o Bilbao, sin duda", comentó debido a las temperaturas y al hecho de que dicha final está programada para la ciudad de Sevilla.