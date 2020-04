"Está destinado a suceder a Zidane": Álvaro Benito señala al próximo gran entrenador del Real Madrid

El Sanedrín de exfutbolistas ha comparecido como cada lunes en El Larguero, esta vez con una invitado de lujo como el mítico goleador Nino, actualmente en el Elche. Jordi Cruyff, Álvaro Benito, Kiko Narváez, Gustavo López y Raúl Ruiz analizan la escasa actualidad futbolística que tenemos con la propagación de la pandemia.

La sucesión en los banquillos de Bernabéu y Camp Nou, los clubes que han optado por probar la vía de la vuelta a los entrenamientos como la Real Sociedad o Fuenlabrada, los posibles refuerzos del Barcelona con los rumores de Lautaro Martínez desde Italia en medio de la crisis institucional de los culés, y muchas cosas más.

Raúl - Xavi ¿los dos próximos técnicos de Barça y Madrid?

"He dicho muchas veces que creo que la sucesión lógica, cuando Zidane - que espero esté mucho tiempo- deje de ser entrenador pues es que entre Raúl (30:50). Creo que está destinado totalmente, se está preparando para ello. Este tipo de jugadores lo que necesitan es formarse como entrenador, porque más experiencia que estos en la élite... es más estar preparado como técnico tu juego, tu modelo de juego, tus entrenamientos más que la experiencia", confía Álvaro Benito que apuesta por Raúl González como sucesor de Zidane en el banquilo del Santiago Bernabéu.

Jordi Cruyff tiene claro que la fuerte vinculación con un club es motivo suficiente para el banquillo azulgrana: "¿Xavi? El ejemplo es Guardiola que lo ficharon cuando había ascendido a Segunda B. No aparecen muchos Guardiolas. Hay personas tan ligadas a un club que tiene que pasar. Es muy importante el staff con el que te rodeas".

Lautaro Martínez, ¿el 9 perfecto para el Barça?

Álvaro Benito: "El Barça tiene que buscar un jugador que le facilite el juego a Messi. Reúne esas cualidades que no tiene Griezmann, por ejemplo. Necesita un recambio para Luis Suárez"

Gustavo López: "Tiene una gran ventaja que es conoce a Messi de la Selección Argentina. Se junta muy bien y se asocia muy bien con Messi"

Jordi Cruyff: "¿Lautaro? Me parece buenísimo, lo que no me encaja es que se hable de fichajes cuando hay problemas económicos".

La vuelta a los entrenamientos

Kiko Narváez: "Si hay que ajustarse el cinturón tiene que ser todos por igual. No sería justo que unos empiecen a entrenar dos semanas antes que otros".

Álvaro Benito: "Creo que se están haciendo las cosas 'a ver qué pasa'. Soy muy poco optimista porque no hay una estrategia para parar esto".

Raúl Ruiz: "Tengo la sensación de que se está perdiendo la paciencia".

Gustavo López: "El problema es que nos relajemos. Cuando ves que en otros países empiezan a hacer actividades, y cuando te empiezas a relajar y eso es un grave error".

Nino, invitado de lujo al Sanedrín: "¿La Real? Intentas probar pero creo que no es el mejor momento. A día de hoy no lo veo cerca. La situación está muy complicada, el fútbol lo veo muy lejano. Quiero jugar, me gustaría jugar mañana mismo pero quiero la salud para mis hijos, mis compañeros, los aficionados... quiero ir con calma y esperar a que nos den el permiso"