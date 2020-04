El presidente del Fuenlabrada: "Es más posible el contagio comprando el pan que haciendo lo que hemos hecho"

Mañana del lunes 13 de abril. El Fuenlabrada convoca a sus jugadores de forma presencial en el Estadio Fernando Torres para llevar a cabo una actividad que realiza todos los meses: pruebas médicas a los futbolistas. En contexto de Estado de Alarma y dado que ningún equipo español ha vuelto a los entrenamientos, el Consejo Superior de Deportes (CSD) emite una carta dirigida a los directivos del cuadro madrieño. "El Real Decreto que corresponde a la crisis del coronavirus suspende la apertura al público de los espacios deportivos y de ocio y también se anula la actividad deportiva en general". Y el Fuenlabrada, ante la lluvia de críticas, finaliza las pruebas. El presidente del club, Jonathan Praena, se ha pasado por el micrófono de El Larguero para explicar lo ocurrido.

"Nosotros no hemos abierto las puertas al público, solo a nuestros empleados. Y la carta de CSD también añade que se suspenden las actividades deportivas en general, cosa que no recoge el Real Decreto. No entiendo cómo es que el CSD nos manda esa carta. Nuestra interpretación no es que suspenden los entrenamientos, sino que está prohibida la apertura al público. Nosotros estamos cumpliendo con eso y con todas las medidas de seguridad. Hay más probabilidades de contagio en ir a comprar el que en lo hemos hecho", manifestó Praena.

El presidente del Fuenlabrada ha recalcado que "se ha levantado el veto a las actividades no esenciales y miles de españoles han salido a trabajar". Ha asegurado que, a pesar de que sí está vetada la práctica deportiva de ocio en el exterior, "el fútbol no es una actividad de ocio, sino una industria con empresas".

Praena ha señalado al CSD después de afirmar que "no se trata de un organismo competente para paralizar la actividad deportiva". Y ha aludido a unas recomendaciones que realizó hace unas semanas la presidenta de la institución, Irene Lozano. "Ella es la que nos dice que escuchemos a Sanidad. Que alguien me diga a mí que Sanidad ha salido diciendo que se suspende el fútbol. El Real Decreto no dice eso", aseveró.

"Nosotros anteponemos la salud de nuestros jugadores (...) Todo se puede garantizar. Podríamos entrenar cumpliendo los protocolos que ha mandado Sanidad", agregó el presidente del Fuenlabrada.