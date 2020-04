La Real Sociedad y el CF Fuenlabrada han sido dos de los clubes que han hecho intentos por retomar la actividad. En el caso del equipo vasco, quería que sus jugadores entrenaran de manera individual en sus instalaciones. En el de la Comunidad de Madrid, que pasaran por las suyas para hacerse un control de grasa. Ambos han sido advertidos por el CSD de que no podían hacerlo. Sus iniciativas han sido objeto de debate en la Barra Libre de SER Deportivos.

Antonio Romero. Noto que los equipos tienen ganas pero me parece que es un ridículo espantoso. Yo también tengo ganas de hacer cosas diferentes, pero no tiene sentido. Que se monte ese lío en la Real Sociedad cuando no sabemos qué va a pasar... Y lo del Fuenlabrada es también ridículo. Es exponer a un club a estar en todas las portadas y no por el buen trabajo que hacen.

Miguel Martín Talavera. Se tiene que saber quién ha sido la cabeza pensante de esto. Cuando poca gente va a trabajar no sé por qué hay que ir a pasar un control de grasa al campo del Fuenlabrada.

Estoy muy concienciado con este momento que vivimos. Es un momento muy DELICADO, donde prima la seguridad de las personas. Dicho esto: pic.twitter.com/1egyzHMaJU — David Zurutuza (@DZurutuza) April 12, 2020

Antón Meana. Sandoval [entrenador del Fuenlabrada] defiende la postura del club y que no es cuestión del cuerpo técnico. Percibo que hay clubes que piensan que esto se podía hacer interpretando el real decreto. Cuando les han dicho que no se puede, lo han dejado. Hay clubes que se apoyan en juristas que dicen que el real decreto no es tan perfecto.

Antonio Romero. Aquí todos tenemos que remar hacia el mismo lado. Me cuesta mucho pensar que esto sea una decisión del presidente. En el caso del Fuenlabrada me suena a entrenador y cuerpo técnico.

