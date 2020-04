Sisi: "Creo que Japón ha estado intentando ocultar los datos reales de coronavirus por los Juegos Olímpicos"

El pasado 24 de marzo el Comité Olímpico Internacional anunciaba de mutuo acuerdo con el gobierno de Japón aplazar los Juegos Olímpicos a 2021 debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Una decisión que la opinión pública solicitaba a gritos pero que el COI no se atrevió a tomar hasta que Japón dio el primer paso para que esto se llevase a cabo.

Este lunes, Sisinio González, futbolista conocido como 'Sisi', estuvo en 'El Larguero' para contarnos cómo se encuentra el país asiático en este momento de confinamiento global por el COVID-19.

Sisi, que lleva tres años viviendo en Japón tiene claro que no eran normales los datos que el país nipón publicaba hace semanas. "Creo que Japón ha estado intentando ocultar un poco los datos reales por los Juegos Olímpicos. Ya sabemos lo que supone en perdidas económicas que no se organicen los Juegos y después de afirmar que no se iban a disputar y que se van a aplazar es cuando han empezado a subir los casos de coronavirus. Hemos pasado de llevar 1.000 en dos meses y medio a 5.000 en un mes".

"Lo que me llama la atención es que siendo uno de los países más cercanos a China, cuando tuvo infecciones China en enero no subieron los casos y ahora que han pasado tres meses y que está todo mucho más controlado es cuando están empezando a subir", comentó Sisi durante su charla con Manu Carreño y Raúl Ruiz.

Todas las noticias de deportes