Broncano explica un problema con su móvil que demuestra que la tecnología no es infalible

La Vida Moderna continúa, como el resto de programas de humor de la Cadena SER, realizando el programa por videollamada, iniciando así su quinta semana de confinamiento en antena.

En el programa del lunes, David Broncano quiso compartir una de esas anécdotas que te pueden ocurrir en estos días en los que estamos confinados. El cómico de orcera la clasificó en la sección "problemas tecnológicos", subsección "pena y lástima de cuarentena".

"El otro día me tiré fácilmente tres horas intentando arreglar el reconocimiento facial del móvil", comenzó a relatar el director del programa. "No me reconocía la cara. Además yo lo tengo puesto para desbloquear el móvil, meterme en el email...", reconocía Broncano. "Pon la cara de Roberto Leal, seguro que así te reconoce el iPhone", salió al paso Quequé bromeando.

"Actualicé el sistema operativo, me metí en mil foros y no lo podía desbloquear. Y eché mucho rato, me metí en la configuración, volví a meter todos los parámetros de reconocimiento y nada", señaló Broncano sobre un problema que quizá hayan vivido muchos usuarios de iOS.

"Te lo juro que llegué a pensar que tenía peor cara o menos color hasta que descubrí que tenía aceite, que freí un huevo y le había caído una gota de aceite encima del sensor de reconocimiento facial y no me reconocía", confesó Broncano entre risas, demostrando así que la tecnología no es infalible

"Le quité así un poco con el dedo y ya está", concluyó Broncano, que aunque perdió unas cuantas horas de su fin de semana en esta batalla cotidiana, finalmente consiguió su humilde objetivo.