Ignatius cuenta cómo ha sido abroncado por sus vecinos durante la cuarentena

La Vida Moderna afronta ya su cuarta semana en confinamiento y en el programa de este lunes, Ignatius Farray ha compartido una queja que le ha hecho llegar uno de sus vecinos durante este periodo de cuarentena.

"Los vecinos me han mandado callarme la p*** boca", reconoció el cómico tinerfeño entre carcajadas. "Me tocó el timbre un vecino y me dijo que es que se me oía mucho", añadió. "Bastante duro ya es el confinamiento para tener que escuchar al p*** Ignatius", comentó en tono cojoso.

"Yo sé que es tu trabajo, que tienes que hacer el programa de radio...", relataba el humorista canario sobre los argumentos de su vecino, señalando que "de gritar mientras grababa el programa ya le estaba molestando". Ignatius se excusaba diciendo que él "tendía a hablar alto" pero con las videollamadas "grito más".

"Además estoy preparando mi último monólogo y lo hago a gritos para encontrarle la inflexión y la melodía a la frase", sumó Ignatius a la posible lista de cosas que les pueden molestar a sus vecinos, a los que pidió perdón durante el programa.