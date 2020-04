Dusan, hijo de Radomir Antic: "No nos lo esperábamos, llevaba tiempo enfermo pero no nos parecía tan grave"

Dusan Antic, hijo de Radomir Antic, y Milinko Pantic pasaron por El Larguero nueve días después de que el entrenador falleciese a los 71 años. "No nos lo esperábamos, llevaba tiempo enfermo pero no nos parecía tan grave; en dos días se nos fue", explicó su hijo.

"Las muestras de cariño han sido increíbles. No solo de aficionados, sino de todo tipo de gente. Me faltan palabras para agradecer. Sincermente, no nos lo esperábamos, llevaba tiempo enfermo pero no nos parecía tan grave. Estaba mejorando mucho. Pero en dos días se nos fue", comenzó a explicar Dusan. "Sinceramente, no me esperaba que me llamara Florentino Pérez. Me han prometido que va a recibir su reconomiento en el Bernabéú", añadió.

Sobre cómo está afrontando la familia estos difíciles momentos, Dusan explicó que: "No te puedes imaginar el vacio que tengo. Estamos en casa con mi madre... pero no te puedes imaginar. La sonrisa de mi padre. Con mi padre hemos ido al Wanda, Camp Nou, Bernabéu... y jamás ha tenido ni un solo problema con los aficionados. Se paraba a fimar y tardaba, siempre ha tenido tiempo para todo el mundo".

Dusan explicó que su padre era socio del Atlético de Madrid pero que "también iba al Bernabéu". "Le sentó muy mal que derribasen el Calderón. Le gustaba mucho el nuevo estadio, pero el Calderón era parte de él", añadió.

"Estaba contento en Grecia, pero cuando me llamó Antic tenía ganas de trabajar con él"

Miliko Pantic, exjugador rojiblanco bajo las órdenes de Radomir, tuvo muy buenas palabras de su entrenador. "A mí me faltan palabras para describir cómo era el míster y lo que hizo por mí: apostó por mí, fue valiente... Era una persona muy diferente. En todo, no sólo en fútbol. Era una persona muy inteligente, además de grandísimo entrenador. Grandísimo padre, abuelo, amigo de todos... Su casa estaba abierta para todo el mundo", explicó.

El jugador 'fetiche' de Radomir explicó cómo coincidieron por primera vez: "Trabajaba como ojeador y era encargado de mirar mi categoría. Luego estuvo como entrenador en el Partizán de Belgrado y allí trabajamos juntos. Surgió una amistad de no sé cuántos años".

Cuando le preguntaron cómo fue la decisión de ir al Atlético por petición expresa del entrenador, Pantic explicó que "no fue una decisión fácil, porque estaba contento en Grecia". "Era un equipo de todos, pero cuando me llamó Antic fue un reto. Tenía ganas de trabajar con él y coincidimos en el Atlético", añadió.