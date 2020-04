Las cosas que nos parecían importantes

Perdón que me ría, que sé que no es momento de risas, pero es que me estaba acordando de los temas que antes nos parecían importantes...

¿Os acordáis de lo del pin parental? Que pensabamos que era importantísimo. O lo de la tesis de Sánchez, que nos parecía un tema capital.... O que Torra no quería quitar el cartelico aquel de la Generalitat... Aquello era, bueno, importantísimo... o lo de la Cabalgata de Reyes de Carmena que fue un escándalo.... ay, señor, o de si Marisol iba a ir o no a la ceremonia de los Goya....

Ay, señor, qué cosas nos parecían importantes hace poco. Bueno, nada, solo he querido dar un toque de humor esta mañana.