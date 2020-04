Broncano cuenta por qué la cuarentena se puede volver a repetir dentro de poco

La Vida Moderna en pleno confinamiento no es solo un programa de humor sino también un contenido de actualidad en el que evidentemente se tratan temas de actualidad relacionados con la cuarentena y que cada día proceden a comentar tanto Broncano como Ignatius y Quequé.

En el programa del miércoles, Broncano contó como tras leer alguna que otra publicación científica, tiene claro que es posible que la cuarentena que estemos viviendo debido al coronavirus, no sea la única que tengamos que afrontar en los próximos meses.

"En cuanto a si va a haber más repuntes, la gráfica es muy curiosa: lo más gordo de contagios es lo que está pasando ahora. La gráfica estará subiendo y bajando un tiempo. Cada vez que haya un pico que se acerque a un cierto límite -como % de camas de hospital ocupadas- en cuarentena otra vez. Y eso periódicamente de aquí a dos años", explicó Broncano.

El presentador de La Vida Moderna se mostró especialmente preocupado en el caso de los más pequeños. "Sin tener yo chiquillos a mi cargo, a mí lo de las escuelas y guarderías me agobia", reconoció el cómico de Orcera.

"Los niños pequeños en guarderías son un vector de contagio brutal, pero a los niños no les puedes decir que no se toquen la cara o que no se toquen entre ellos. Igual las guarderías se tienen que cerrar durante meses y meses. Me cayó una gota de sudor al leerlo", se sinceró Broncano.

"Igual el confinamiento se convierte en una rutina, en verano salimos pero en otoño volvemos a la cueva", añadió Ignatius, completando esa reflexión Broncano para concluir: "En verano a lo mejor puedes salir dos semanas pero si sube un poquito a lo mejor te tienes que tirar tres semanas sin salir de casa en agosto".