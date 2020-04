En la entrevista que concedió a El Larguero la noche de este jueves, Quique Setién, fue preguntado por los diferentes nombres propios que copan la actualidad blaugrana. El técnico cántabro se ha sincerado sobre Neymar y Lautaro Martínez, Coutinho, Rakitic y Riqui Puig.



“¿Lautaro Martínez y Neymar? ¿Cómo no me van a gustar todos los grandes futbolistas…? Neymar sin duda es uno de ellos, pero ahora tal y como están las cosas hay que plantearse bien si esto va a ser posible o no. Todas las especulaciones que hagamos dependen de la situación en la que queden los clubes después de esto”. Cuestionado por si prefiere a Neymar o Lautaro Martínez ha argumentado que “vendrían bien los dos”.

Sobre Coutinho, que actualmente está cedido en el Bayern, con opción de compra para los bávaros, ha opinado: “Es un grandísimo futbolista, pero también tenemos cedido a Rafinha, Aleñá, más jugadores jóvenes… Con todos no vas a poder quedarte, está claro. Hay todavía muchas cosas por aclarar. No sabemos tampoco lo qué va a hacer el Bayern, si se le van a quedar o no, porque opciones tienen”.

En referencia a Iván Rakitic, uno de los nombres propios asociados en los últimos meses a la rampa de salida, ha argumentado: “Todos los jugadores que están en el Barça son susceptibles de seguir. A veces es así y a veces no. No tengo ninguna información de que quiera abandonar el club ni nunca me lo ha transmitido. Ha jugado bastante conmigo y lo puede seguir haciendo”.

Por último, cuestionado sobre la cantera Setién ha admitido que ningún canterano le “ha convencido del todo para que juegue más de lo que lo han hecho. En concreto, sobre Riqui Puig, que entrena con el primer equipo habitualmente, ha apuntado que su futuro no está claro y que le quiere proteger: “Es un grandísimo futbolista, pero necesita su tiempo. Tengo la capacidad de ver si este chaval va progresando día a día para ver si consigue algún día estar ahí y disputar muchos minutos. ¿Actitud? Es un chaval extraordinario y su actitud es extraordinaria. Entrena muy bien, siempre pone buena cara… Es simplemente una percepción futbolística. Tiene unas condiciones y potencial extraordinario, pero tiene cosas que pulir y mejorar. Es verdad que luego igual viene un entrenador le pone y se sale, pero yo es lo que veo en el campo, en el entrenamiento”.