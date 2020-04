Quique Setién, protagonista de 'El Larguero' este jueves

Quique Setién charlará este jueves en 'El Larguero' con Manu Carreño en un momento en el que el Fútbol Club Barcelona está en boca de todos. El técnico cántabro llegó al club culé en enero y apenas ha podido gozar de alguna semana de tranquilidad.

Si bien el apartado deportivo ahora mismo está en un segundo plano, sus primeros meses en el conjunto azulgrana no han convencido al sector más exigente de la afición. El Barcelona es líder de LaLiga y lo tiene de cara para estar en cuartos de final de la Champions, pero su derrota en el Clásico, la eliminación en la Copa del Rey y el hecho de que el juego no haya mejorado sustancialmente tras el adiós de Valverde hacen que todavía haya dudas en el club.

Cuando llegaba el momento decisivo de la temporada, tuvo lugar la pandemia del coronavirus que tiene paralizado al mundo del deporte. Setién conversará con Manu Carreño y dará su punto de vista sobre todo lo que está sucediendo y también hablará del futuro del fútbol: ¿debe acabar la temporada? ¿Debe volver el fútbol a puerta cerrada? ¿Es viable suspender la temporada y pensar ya en la siguiente?

Además, no puede faltar el punto de vista del entrenador español sobre todo lo que está sucendiendo en el plano institucional en el Barcelona. Prácticamente acababa de aterrizar Setién cuando la Cadena SER sacaba en exclusiva el famoso 'Barçagate' que destapó todo el escándalo de las redes sociales del club que ha terminado creando un cisma en la Junta Directiva azulgrana hasta el punto de que seis directivos dimitieron el pasado jueves, incluido Emili Rousaud al cual el club tiene intención de denunciar.

Entre medias también ha tenido lugar lo sucedido con la plantilla del Barcelona y el ERTE del equipo catalán. Setién apenas se ha pronunciado sobre este asunto y este jueves por la noche hablará sobre ello en 'El Larguero'.

Y no hay que olvidar también lo sucedido con Eder Sarabia. Las palabras del segundo entrenador azulgrana en el Bernabéu crearon polémica, máxime cuando Setién a los pocos días dejaba claro que no le había gustado lo sucedido en una entrevista en 'El Periódico'. Cabe destacar que el Camp Nou, en el siguiente encuentro, coreó el nombre de Eder Sarabia dejando claro que a la afición no le había molestado lo sucedido.

