Los despedidos en periodo de prueba: "Estamos desamparados"

Verónica Fenoll cambió su trabajo a finales de febrero por otro que le permitía compaginar los estudios. Poco después, el 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma y su nueva empresa le comunicó que ya no contaba con sus servicios, alegando que no había superado el periodo de prueba. Pero para Verónica, los motivos son otros: la crisis sanitaria obligó a la compañía a hacer un ERTE y aprovechó la situación para despedirla.

"Me dijeron que no había superado el periodo de prueba, pero el día antes del estado de alarma me felicitaron por el trabajo que estaba haciendo", asegura. Fonoll, que trabajó dos años en su anterior empresa, tiene suficiente paro acumulado pero no puede acceder a él porque cursó una baja voluntaria menos de tres meses antes de que la despidieran en su nuevo trabajo. Una medida aprobada para evitar el fraude. "Tengo 500 euros de gastos mensuales y no tengo ingresos, estoy atada de pies y manos", explica.

En una situación parecida se encuentra Juan Ferrer, trabajador en el sector de la moda desde hace más de 20 años. A finales de febrero cambió su trabajo en Alicante y se mudó a Barcelona porque "las condiciones eran mucho mejores". Con la llegada de la crisis, su nueva empresa le comunicó que no había superado el periodo de prueba y se quedó en la calle y sin derecho a prestación. "Me gasté todos mis ahorros en alquilar y amueblar mi nuevo piso. Tengo 1.000 euros fijos de gastos al mes y ningún ingreso. Llevo toda la vida trabajando para que ahora pase esto y no te den ninguna solución. Estamos desamparados, somos muchos en esta situación", afirma Ferrer.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró en una entrevista a la Cadena SER que el Gobierno incluiría en la prestación de desempleo a todas las personas en esta situación, pero por el momento estas ayudas no se han formalizado. "Esta cuestión nos ha quedado fuera", aseguró la ministra. A su vez, Díaz advirtió a las empresas que formalicen un ERTE que deben incluir a los trabajadores que estén en periodo de prueba.

Pese a las advertencias de la ministra a las empresas, son muchos los trabajadores que se encuentran en esta situación y que deberán acudir a la vía legal para obtener algún tipo de compensación. El abogado Jaime Garriga, de G2 Abogados, asegura que a pesar de que la autoridad laboral se ha comprometido a revisar todos los casos por posible discriminación, "serán los tribunales los que decidan en cada caso si el despido es procedente, nulo o improcedente". Un proceso que puede durar meses y que inquieta a los afectados, que urgen al Gobierno para que tome medidas lo antes posible.