El premonitorio sketch sobre dejar salir a los niños en cuarentena

Henar Álvarez es una de las voces más reconocidas de la comedia femenina en España. La guionista y humorista, colaboradora en Buenismo Bien, lleva unas semanas haciendo diversos sketches sobre la cuarentena en el programa liderado por Manuel Burque y Quique Peinado.

En el programa emitido este sábado, pero grabado unos días antes, Henar quiso hablar sobre los niños y la necesidad de terminar con su confinamiento, lo que se convirtió en un sketch premonitorio antes de que Pedro Sánchez anunciase unas horas después que los niños podrán salir de casa a partir del 27 de abril.

"Yo creo que va siendo el momento de que alguien empiece a pensar en los niños", señaló Henar. "Los políticos deberían preocuparse de la salud mental de los ciudadanos para los que gobiernan", continuó.

"Es que los niños no son ciudadanos productivos", relató Peinado. "Entiendo en parte que los niños estén confinados pero no son prioridad al no ser unidades productivas" reflexionó el periodista vallecano, dejando claro que para los gobiernos los ciudadanos son sobre todo números.

"No entiendo que los niños lleven 40 días encerrados. Me parece de locos", concluyó Henar, antes de dar paso a un divertido sketch que habla de la necesidad de dejar a los más pequeños de la casa salir a la calle en este confinamiento.