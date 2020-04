ACNUR denuncia las condiciones de los migrantes durante el estado de alarma y pide un "alojamiento digno"

Hoy, a pesar de las denuncias de distintas ONG, vuelven a dormir hacinados casi 2.000 inmigrantes, el triple de su capacidad, en el CETI de Melilla. Hasta ahora hemos conocido testimonios desgarradores como la madre marroquí victima de violencia machista que sigue allí, o los llamamientos del Defensor del Pueblo. Ahora se suma el llamamiento que lanza al gobierno el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que pide poner fin a esta situación con traslados urgentes a la península...

La representación en España de ACNUR ha trasladado al Gobierno que la situación de los migrantes y solicitantes de asilo que se hacinan en el Centro de Estancia Temporal de Inmirgantes de Melilla requiere respuestas urgentes, como ha señalado en declaraciones la SER su portavoz en España, María Jesús Vega. "Hemos trasladado esta preocupación al más alto nivel y hemos pedido que se tomen medidas urgentes para descongestionar el CETI y que se proporcione un alojamiento digno", explica.

El ACNUR también pide medias urgentes para el medio centenar de solicitantes de asilo que saltaron las vallas hace unos días y que están pasando la cuarentena en unas carpas en condiciones no adecuadas. "No solamente no es la situación en el CETI, también nos preocupa la situación de 55 personas que viven en una carpa provisional", añade.

De momento, según ha podido saber la Cadena SER de fuentes del ministerio del Interior, se estudia hacer un traslado a la península de unas 60 personas en situación vulnerable entre este lunes y martes , después de que el jueves de suspendiera a última hora ese traslado.

Pendientes de los traslados, que no prevé de momento a ese grupo, los últimos en saltar la valla sobre los que ONG como 'Coordinadora de Barrios' o PRODEIN que denuncian las pésimas condiciones en las que están acogidos.

Para muestra de la situación, la descripción que hace Patricia Fernández, abogada de 'Coordinadora de Barrios', la asociación que ha denunciado esto ante el Defensor del Pueblo, distintos ministerios o la que dio parte a ACNUR. "Es habitual que estas carpas se inunden con agua que llega hasta los 10 cm, no tienen ropa ni mudas para cambiarse, ni acceso a teléfonos móviles. Además, la comida es insuficiente", explica la abogada. Patricia recuerda que en un estado de alarma no se pueden cercenar los derechos de las personas refugiadas y vulnerables y que no pueden verse menoscabados por razones de salud pública.

Toda la información sobre el coronavirus

