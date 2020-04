Cómo evitar estafas por internet y con las tarjetas

La pasada semana se hacía viral en redes sociales el caso de una mujer que denunciaba la supuesta estafa de 19.000 euros - desmentida por algunas fuentes - a través de la aplicación de videoconferencias, Zoom. ¿Qué hay de verdad en esto? Daniel Fírvida, técnico de ciberseguridad de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, tranquilizó a los oyentes el domingo en SER Consumidor y nos dio una serie de pautas para crear unos perfiles más seguros en internet.

“Podemos usar apps como Zoom con normalidad. Pero como cualquier otra, pueden tener fallos. Lo mejor para evitar esto son las actualizaciones y las buenas contraseñas”, explicó. Otra de las cosas a tener en cuenta es acceder o descargar este tipo de aplicaciones “siempre desde los sitios web oficial”.

La pasada semana también se publicaba otro caso que ponía a Zoom en el punto de mira: la venta online de cuentas y perfiles creadas por usuarios. Pero, según el experto, esto “no es como se cree". "Se trataba de cuentas robadas a otros servicios y en otro momento, incluso hace años. Pero los delincuentes comprobaron que seguían funcionando en Zoom, entonces las pusieron a la venta”. Y añadió que este tipo de acciones son, en mayor o menor medida, culpa nuestra. “Esto se debe a que los usuarios tenemos la costumbre de utilizar la misma contraseña para varios servicios. Una vez que nos la roban en uno, sirve para todos”.

¿Es seguro utilizar Siri?

El CNI recomendaba la semana pasada no utilizar Siri durante el confinamiento. “Esto se trata de un principio general de seguridad, reducir el grado de exposición; desinstalar o dejar de utilizar las aplicaciones que no usemos”, aclaró el técnico de ciberseguridad, que recordó que se trata de una “recomendación” y que esto “no signifique que SIRI sea un peligro”. “Tenemos que entender esta serie de consejos como la búsqueda de un equilibrio entre funcionalidad y seguridad. Si no necesitamos cierto servicio, no lo usemos”, expuso.

Cómo actúan los ciberdelincuentes

Las vulnerabilidades de las apps pueden facilitar el acceso de los hackers a nuestros datos. Pero no todos los fallos son igual de peligrosos. “Cuando una de estas apps tiene un fallo puede ser de muchos tipos. Los más graves permiten tomar el control del dispositivo. Acceso a nuestra agenda o a nuestras fotos”, explicó Fírvida. Pero tranquilizó a los oyentes y recalcó que, por ejemplo, ahora que usamos tanto las tarjetas para pagar, el acceso a nuestras cuentas bancarios es mucho más complicado. “Los bancos establecen otros controles: huella dactilar, código sms… Si estas estafas fuesen tan sencillas, cada vez que nos robaran el móvil, accederían a nuestras cuentas. Y no es así”, comentó.

Las estafas que permiten acceso a nuestros datos y cuentas bancarias son complicadas. Las más recurrentes en los últimos días son los casos de phishing. “Ahora mismo los ciberdelincuentes aprovechan un mensaje relacionado con el coronavirus para atraer al usuario. Usan el virus de gancho”, explicó el técnico de INCIBE.

Una vez que los ciberdelincuentes se hacen con nuestros datos bancarios, “aprovechan para hacer compras por internet” o para “sacar dinero desde cajeros de otros países”. “Las estafas que escuchamos por internet de alguien que afirma que le estafaron 14.000 euros, por ejemplo, no son fáciles de realizar por ese segundo factor de seguridad de los bancos”, explicó. Este tipo de fraude es común en países como Estados Unidos, pero en España, según Fírvida, son casos contados.

En el programa se recomendó el uso de los sistemas de “aviso” que tienen los bancos para que el usuario reciba un mensaje en el móvil cada vez que se hace una compra y, más importante, limitar el dinero que se puede sacar o los pagos diarios, que limitan las posibilidades de fraude.

Para cualquier duda o consulta, INCIBE tiene disponible un teléfono de atención gratuito: 017.