Fali se niega a jugar por el coronavirus: "Hasta que no haya una vacuna nada"

‘Fali’ Jiménez, futbolista del Cádiz, ha declarado en El Larguero que no volverá a jugar al fútbol hasta que no se descubra una vacuna. Los protocolos para el comienzo de la competición han comenzado a tomar forma y LaLiga podría reanudarse a finales de junio. Pero para Fali “la salud vale mucho más que los millones”

“Yo no voy a jugar hasta que no me den una vacuna o un tratamiento. Quiero que me respeten. La salud vale más que todo el dinero en el mundo. Yo no he tenido nunca dinero, y renuncio a todo eso por mi salud y la de mi familia”, señaló ‘Fali’. Algo que va muy en la línea de lo que comentó la pasada semana David Barral en 'El Larguero': "¿Qué tengo que perder el 100% de mi sueldo? Pues que le voy a hacer, pero la salud es lo primero".

El futbolista del Cádiz ha reiterado que “hasta que en tres o cuatro meses no haya una vacuna” él no va a volver a jugar porque después de hablar con el presidente no ha recibido plenas garantías. “Me ha dicho que no hay una certeza al 100% de que yo no me vaya a contagiar”.

“La vida vale más que mil millones de euros. Nosotros en el fútbol tenemos la sartén por el mango. Podemos no empezar a jugar ahora que podemos contagiarnos. Si podemos retrasar el fútbol y luego jugar con público, será mejor para todo el mundo”.

‘Fali’ ha asegurado que sus hijos no saldrán a la calle, a pesar de que el Gobierno haya anunciado la posibilidad de que sí puedan hacerlo a partir del próximo 27 de abril. Y ha dicho que tampoco los llevará a la escuela mientras no se descubra una vacuna. “No me fío”, agregó.