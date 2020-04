Los médicos de los clubes entienden que el riesgo cero no existe y harán firmar un documento a los jugadores

Este miércoles tuvo lugar una reunión entre LaLiga y los médicos de Primera y Segunda División en la cual estos últimos mostraron sus dudas e inquietudes de cara al protocolo para reanudar la competición.

A los médicos les explicaron las cuatro fases y alabaron el protocolo hecho, pero encontraron dos lagunas importantes. Los médicos no quieren dramatizar, quieren poner encima de la mesa lo que puede pasar. Consideran que reanudar LaLiga ahora sería precipitado y sería mejor hacerlo dentro de unos meses.

La primera de ellas es que el riesgo cero no existe, los médicos van a redactar un informe que los jugadores van a tener que firmar para asumir que juegan bajo su responsabilidad porque va a ser un test de riesgo. Un documento similiar al que te hacen firmar cuando te van a operar. Es un tema legal para que no haya problemas a posteriori. Este informe lo ponen los médicos encima de la mesa porque consideran que los test no son infalibles.

La segunda laguna es que, cuando se ha preguntado en dicha reunión a LaLiga qué pasaría si salta un positivo en plena competición, LaLiga no ha dado una solución clara. LaLiga dijo que apartarían al jugador en una reunión anterior con los clubes.

LaLiga tiene intención de comenzar a hacer test a los jugadores a partir del próximo lunes 28 de abril. La patronal cuenta ya con 3.000 test para los futbolistas de Primera y Segunda División. Alguno de los asistentes se sorprendió de la cantidad de test que tiene LaLiga.