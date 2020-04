La corresponsal de 'El País' en China: "Me han puesto un sensor de movimiento en la puerta de casa"

Escucha la entrevista a Macarena Vidal Liy en 'Hora 25':

Ahora que Europa empieza a pensar en la vuelta a la normalidad, es inevitable mirar a China. Macarena Vidal Liy, corresponsal de 'El País' en Pekín, explica cómo está siendo ese proceso en la zona cero del coronavirus: Wuhan. "Se lo han tomado con bastante cautela. No han dejado salir a la gente hasta ahora, incluso hay algunos bloques residenciales que siguen imponiendo a los vecinos cuando pueden salir. Todavía hay calles cortadas y los restaurantes solamente pueden servir comida para llevar. La gente, aprovechando el buen tiempo, se sienta en la calle y come fuera", explica Vidal Liy. La vuelta a la normalidad no sólo va por barrios, también por sectores productivos. Las grandes empresas ya están abiertas, mientras los pequeños comercios todavía se mantienen cerrados.

En una visita a la fábrica Honda, Vidal Liy ha podido comprobar cómo el 98% del personal ya se ha incorporado al trabajo con la intención de producir más para compensar lo que han dejado de fabricar. "Los pequeños comercios tienen miedo. No quieren clientes que puedan ser portadores del virus. No tienen mucho un interés desmedido en abrir, porque temen un repunte. Por eso, los colegios, los teatros, los centros deportivos no tienen fecha alguna para reabrir", aclara la corresponsal.

Salir de Wuhan

Salir de Wuhan es una carrera de obstáculos. Macarena Vidal Liy los ha superado todos: "Para poder salir necesitas que te dé permiso una aplicación del móvil. Una vez que tienes ese permiso, la Junta Municipal del hotel en el que te estés alojando tiene que decir que no hay ningún problema en que te vayas". Pero no acaba todo ahí. Después, viene una prueba de coronavirus que es válida por siete días. El límite temporal es importante porque sólo hay 1.000 billetes de tren al día entre Pekín y Wuhan. Para hacerse con uno, hay que estar en lista de espera ysi lo consigues cuando el resultado del test ha caducado, te lo tienen que repetir. Y sí, uno puede perder el billete del tren. "Cuando se juntan las estrellas del firmamento, con billete y permiso, tienes que pasar tres colas diferentes. Ahí empiezas a ver que los pasajeros van pertrechados como para ir a la Luna", recuerda Macarena Vidal Liy.

La llegada a Pekín

Mil kilómetros después, se llega a Pekín. Ahí hay otra maquinaria que empieza a funcionar. Así lo recuerda Macarena Vidal que llegó a Pekín el martes pasado: "La Policía te monta en unos autobuses y en unos centros desinfectan tu equipaje y pasajero por pasajero te llevan a tu casa. Después, te entregan a trabajadores sociales que instalan un sensor en tu puerta para vigilar que no sales durante la cuarentena. Cierran la puerta y no podrás volver a salir en catorce días". Y funciona, porque cada vez que ha querido salir a tirar la basura, han contactado con ella para preguntarle si ha intentado salir de casa.