La angustia de no poder pagar el alquiler

Catherine vive de alquiler y su casero no puede negociar ni un aplazamiento ni una quita porque necesita para vivir el dinero de esa renta. Ha acudido al banco para informarse sobre las ayudas al alquiler anunciadas por el gobierno hace tres semanas y le han dicho que aún no saben nada. Lo mismo le ha pasado a Montse, en Barcelona, en su caso envío un mensaje a su casera para explicarle que si se alargaba la situación no podría hacer frente al alquiler a partir del mes de mayo, de eso hace más de dos semanas y no tiene respuesta ni de la propietaria ni del banco. José, en Valencia, tampoco ha recibido más información en su oficina bancaria, pero está tranquilo porque su casero no le apremia para que pague. “Me ha dicho que, aunque le han bajado el sueldo por un ERTE parcial, aún tiene trabajo y que ya me pondré al día cuando reciba las ayudas o recupere mi empleo”.

Estos casos reflejan una realidad que está afectando ya a cientos de miles de españoles, el Gobierno calcula que hasta medio millón de personas podrían llegar a solicitar algún tipo de ayuda para la vivienda. Catherine inició desde el primer momento los trámites para pedir esas ayudas y está haciendo un máster en espera y burocracia. Es importante saber que si no tienes los medios para acceder a internet ni sabes moverte con cierta agilidad por la red es imposible solicitar nada. Yo, nos cuenta, “lo primero que tuve que hacer fue conseguir mi certificado electrónico y tuve que pagar por ello”, a partir de ahí te van pidiendo muchos papeles, el empadronamiento, los recibos de los últimos tres meses, etc.

Buscar trabajo en tiempos del coronavirus es otra de las actividades que realiza a diario Catherine. Esta joven con formación de administrativa y amplia experiencia en el ámbito comercial explica que todas ofertas que hay ahora en el mercado laboral se reducen a dos ámbitos: el de la limpieza y cuidado de personas mayores, y el de los supermercados. “Me he apuntado a todo y sólo me han llamado en una ocasión, imagino que hay miles de personas buscando igual que yo y no he tenido suerte”. Pese a ello, Catherine confía en que alguien sepa valorar no sólo su experiencia sino sobre todo su actitud y su fuerza de voluntad y acabe por conseguir lo que ella llama una oportunidad, es decir, un puesto de trabajo.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.