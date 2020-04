Igea: "Hay que establecer unos criterios técnicos que se ajusten a la realidad"

En la tarde de este viernes se han reunido el Gobierno y las Comunidades Autónomas para negociar los criterios de desescalada por la crisis del COVID-19. La administración pretende que sea una desescalada asimétrica, en función de cómo estén los contagios en cada zona, de cómo de liberadas o saturadas estén las UCI y las camas de hospital. Esos son los criterios que llevaba el Gobierno bajo el brazo para proponérselos a los consejeros. En esa reunión se ha puesto sobre la mesa un nuevo plan para los hospitales: hacer PCR a todos los ingresos en hospitales y crear dos circuitos diferentes para pacientes con o sin COVID-19. Sobre esta medida, Igea ha pedido acercar a la realidad los criterios técnicos, ya que "las matemáticas no mienten". "No es que no pueda Castilla y León, es que no puede nadie", ha asegurado Igea en 'Hora 25', con Pepa Bueno.

El vicepresidente de Castilla y León también se ha referido a la noticia adelantada por la SER sobre los criterios que proponen los expertos para llevar a cabo una desescalada asimétrica, algo sobre lo que se ha mostrado favorable pese a que no se ha puesto sobre la mesa en la reunión de este viernes. "Estamos de acuerdo en que no se deben poner fechas para desescalar sino condiciones. Son criterios técnicos, pero hay que establecer unos criterios técnicos que se ajusten a una realidad (...) Todos estamos presionados pero esto no es una cuestión política. Las carreras no son buenas y esto no es una carrera de obstáculos", ha sentenciado.

Escucha la entrevista completa a Francisco Igea en 'Hora 25':

"Las impresiones son buenas, pero el documento es un primer borrador. Hay un acuerdo más o menos unánime sobre unos criterios y sobre que la desescalada tiene que segmentarse. Hay varias cosas de las que se han dicho que es imposible"

"Cuando hablamos de hacer PCR a todos los pacientes que ingresan en un hospital una vez a la semana... Castilla y León somos de una de las comunidades que más PCR tiene, pero es que tenemos 53.000 personas en residencias y unas 4.000 urgencias diarias. Si multiplicamos solo las urgencias por una semana nos salen 28.000, las matemáticas son precisas. No es que no pueda Castilla y León, es que no puede nadie (...) Hemos explotado al máximo las capacidades. Estamos de acuerdo en la filosofía, en que los hospitales tienen que tener circuitos limpios de COVID-19 y poner especial atención a las residencias. El papel lo soporta todo pero la capacidad es la que es. Simplemente no se puede. Estamos de acuerdo en el borrador y en su filosofía, pero hay que concretarlo más"

"Estamos de acuerdo en que no se deben poner fechas para desescalar sino condiciones. Son criterios técnicos, pero hay que establecer unos criterios técnicos que se ajusten a una realidad (...) Estamos seguros que la semana que viene tendremos un documento, pero no es bueno dar fechas, eso genera ansiedad. Todos estamos presionados pero esto no es una cuestión política, no es una campaña electoral. No hay que atender a encuestas. Esto no es una guerra tampoco, es una epidemia. La vuelta a la normalidad entre comillas debe hacerse con seguridad"