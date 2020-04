Los niños a la conquista de las calles, sin amigos ni abrazos

Desde las 9 de la mañana del domingo, los niños de hasta 14 años pueden salir a pasear. Le han llamado la norma de los cuatro 1: 1 paseo, 1 kilómetro alrededor de casa, 1 adulto y 1 hora de duración. Podrán salir con algún juguete, pero no quedar con amigos ni ir a parques, que continúan cerrados.

En La Visión, Joel e Ylenia, de 12 y 9 años nos han contado lo que desearían hacer pero que no van a poder. Abrazar y estar con sus familiares y amigos, jugar al baloncesto… ¿Cómo lo están viviendo los padres y madres que llevan más de 40 días encerrados en casa con niños pequeños? Hemos llamado a Laura Baena fundadora del Club de Malasmadres, que está contando las horas que quedan para abrir la puerta y que sus hijas crucen por primera vez el umbral para salir la calle y les dé el aire y se “cansen” un poco. “No es lo que esperaban. Cuando mi hija, de 5 años, escuchó que podían salir a pasear se echó a llorar y dijo que ella no quería salir a pasear”…. Desde que se inició el confinamiento muchos padres han hecho listas de cosas a hacer con sus hijos cuando les dejaran salir. Promesas que no se van a poder cumplir, de momento. En la comunidad de “malasmadres” se ha hablado mucho de la salida de mañana, en qué condiciones, cómo gestionarlo con los niños, y sobre todo en la responsabilidad que tienen que asumir los padres y madres para que todo se haga de manera segura.

Las repatriaciones en tiempos de pandemia

El regreso de españoles que viven en otros países, no siempre es fácil. Además existe mucha confusión respecto a cuál es la función de los Consulados en estas operaciones. ¿Qué tiene que asumir y qué no el Estado a través de sus oficinas consulares? Se lo hemos preguntado al Profesor de Derecho Internacional, Diplomático y Consular de la Universidad de Comillas, ICADE, José Ángel López. Los consulados pueden ayudar a encontrar la mejor opción comercial para regresar. Pero hay circunstancias y casos en los que esa solución no es posible y es cuando se ponen a disposición de esos ciudadanos nacionales los medios para regresar, casi siempre coordinados con otros países de la Unión Europea. Es oportuno que antes de viajar a otro país se visite la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde te informa qué puede y no puede hacer un consulado por sus ciudadanos.

Historias de la pandemia: Anna no se casa

Anna es voluntaria en DISA Sant Josep Oriol, dependiente de Cáritas, donde reparten lotes de comida a personas que atienden los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Es joven y cuando le preguntamos, nos cuenta que tanto a ella como a su pareja les han hecho un ERTE en el trabajo, todavía no les han pagado y no saben cuándo lo harán. Mientras echa una mano como voluntaria en este centro. Justo el día en el que hablamos ella tenía previsto casarse, era el día de su boda. No sabe cuándo podrá hacerlo, y los ahorros para el viaje de novios a Hawai ahora son su tabla de salvación, hasta que todo esto pase.

Toda la información sobre el coronavirus

