La "neumonía silenciosa" por Covid que pueden detectar los oxímetros

Decía hace algunas semanas Herbert Holden Thorp, químico y director de la revista Science, que el trabajo de la ciencia contra el Covid-19 es como arreglar un avión en pleno vuelo o, mejor dicho, “como arreglar en pleno vuelo un avión del que todavía están dibujando los planos”. Los hospitales de medio mundo atienden a los infectados mientras estudian la enfermedad a paso acelerado. El aprendizaje es constante.

Uno de los descubrimientos más interesantes que han hecho los médicos estas semanas es que la neumonía causada por el virus provoca una “hipoxia silenciosa” y difícil de detectar. Los contagiados no sienten falta de aire en la primera fase de la infección aunque la cantidad de oxígeno que llega a sus pulmones disminuya peligrosamente. “Hemos tratado a pacientes con una saturación del 60%, un nivel alarmante, y no tenían sensación de ahogo”, explica el médico internista Iván Moreno, “algunas teorías sugieren que el virus podría afectar al tronco del encéfalo, provocando esa especie de anestesia al ahogo, pero la realidad es que no sabemos todavía por qué sucede”.

Los oxímetros, un “termómetro” del coronavirus

El doctor Richard Levitan, del Hospital Bellevue de Nueva York, relata en The New York Times su experiencia tratando esta “neumonía silenciosa” y propone el uso doméstico de pulsioxímetros, un dispositivo de venta en farmacias que mide de forma rápida y sencilla la saturación de oxígeno en sangre. Su utilización podría evitar a muchos pacientes llegar al hospital en estado crítico y necesitar la ayuda de un respirador. El doctor Moreno está de acuerdo: “Es una muy buena forma de monitorizarse, y mucho más fiable que la sensación de falta de aire”, explica, “y teniendo en cuenta que nos queda mucha epidemia por pasar y seguramente en otoño vivamos otro rebrote, no es mala idea que nos vayamos haciendo con un oxímetro para controlarnos en caso de fiebre, tos o de ser población de riesgo”.

“Todavía no es buen momento para contagiarse”

El estudio de la enfermedad está dando sus frutos, haciendo que la manera de tratar a los pacientes cambie mucho de una semana a otra. Por esa razón, Iván Moreno ha decidido aprovechar los descansos de las guardias en su hospital de Valencia para contar en Youtube qué aprenden cada día los médicos sobre el Covid. “El escenario cambia cada semana, los tratamientos también, y quizás parezca desde fuera que los médicos no sabemos lo que hacemos. Pero pedimos confianza, no estamos actuando al tuntún”. Y si un mensaje quiere dejar claro el doctor Moreno en sus vídeos es que “todavía no es buen momento para contagiarse. El conocimiento avanza muy rápido y enfermar una semana antes o después puede marcar la diferencia”.

