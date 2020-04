Santiago Moreno: "Los asintomáticos son el principal problema y provocarán futuras oleadas"

Santiago Moreno, Jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, se ha incorporado hoy a trabajar. Ha estado varias semanas de baja, con coronavirus. "Me he reincorporado con muchas ganas, además, tenía ganas de que se acabara este episodio duro para mí y para los míos", nos ha contado en una entrevista en Hora 25.

¿Qué ha aprendido un profesional como él de un virus como este, siendo paciente?

"He aprengido muchas cosas. Una vez que todo termina bien, uno tiene la oportunidad de analizar todo y sacar lo positivo tanto como persona como médico, para aprender a hacer las cosas mejor". Moreno nos ha puesto un ejemplo muy compartido por numerosos sanitarios, sobre todo enfermeras de Unidades de Cuidados Intensivos, que se han puesto en contacto con nosotros a través del whatsapp del programa. "Hay un aspecto sobre el coronavirus que me ha llamado mucho la atención: el hecho de que en esta infección, por ser especialmente transmisible, no se permite visita a los pacientes por riesgo contagio. Los familiares reciben información muy fragmentada y el paciente sufre por no saber cómo están los suyos al no poder verles y saber que tienen poca información. Muchos médicos y sanitarios toman como responsabilidad la comunicación personal con los famiiares. La gente que ma atendía procuraba videollamadas con mi familia. Eso hasta que no lo vivimos no sabemos lo que es. Te hace valorar la grandeza de la persona que te atiende y la sensibilidad que hay que tener con los afectados".

Santiago Moreno, con quien hablamos el 30 de enero y advertía que el pico de la ola estaba lejos, considera que ahora ya sí lo hemos pasado. Pero no hay que relajarse. Según su opinión, "nos seguimos contagiando por la cantidad de personas asintomáticas que hay, probablemente muchas más de las que nos imaginamos. Las personas asintomáticas son y serán el principal problema. La mayor parte de la gente con síntomas acude al médico, pero los que no los tienen no y siguen transmitiendo el virus. Ellos, los asintomáticos, serán los causantes de que tengamos futuras oleadas". La única forma de controlar el virus, insiste el Jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, es no relajarnos, no pasarnos de confiados, aunque la situación mejore.