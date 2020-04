Dejad de dar las gracias

Últimamente veo mucho a los políticos darnos las gracias por el esfuerzo de quedarnos en casa. Casado agradeció el esfuerzo a los españoles, el presidente Sánchez siempre nos da las gracias, incluso Pablo Iglesias dio las gracias el otro día a los niños y niñas.

A mí, sinceramente, que los políticos nos den las gracias me parece raro, así que tengo aquí un diccionario y busco "gratitud", y pone:'gratitud': sentimiento que nos hace a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho.

Es decir, que Casado, Iglesias, Sánchez, todos, nos dan las gracias por un supuesto favor que les hemos hecho a ellos. Eso significa agradecer. Pues no, caballeros, no. No nos den las gracias, porque no nos quedamos en casa para hacerles un favor a ustedes. Y los niños, señor Iglesias, no se están quedando en casa para hacerle un favor a usted. Lo hacen, y lo hacemos todos, para que esta pesadilla acabe cuanto antes. No nos den más las gracias, ¿lo harán? Gracias.