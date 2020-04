"¿Recuerdas cómo era el sol? Redondo y con rayas": la salida a la calle de los más pequeños en primera persona

Óscar da gritos de alegría y pega brincos. Luis quiere ser normal. Gala no sabe que ya es primavera y quiere tomar el aperitivito. Naoko cree que la van a sacar como se saca a los perros. Mario y Alba quieren ver la casa de Peppa Pig e ir al McDonald´s. Alberto y Pedro discuten a dónde ir a jugar con el patinete.

En cambio, Elena prefiere quedarse en casa. Paula quiere volver al colegio para no aguantar los cabreos de su madre y Jesús jugar con el yayo. Adrianna recuerda que el sol era redondo y tenía rayas. Pablo no quiere salir para no contagiarse, su hermana Irene irá a la tienda de juguetes, Samuel quiere jugar en el parque, Tadeo hacer regalos a su familia, Noé tiene miedo y Martín e Izan están deseando ir de vacaciones a Cazorla, ver buitres y ciervos, tumbarse en la hierba y ver las estrellas.

Cuando se anunció la posibilidad de que los niños pudieran salir de casa, propusimos a varios padres y madres que grabaran el momento en que comunicaban a sus hijos que iban a poder pisar la calle. Las grabaciones se realizaron a lo largo de la semana pasada. En la mayor parte de los casos, se consiguió que los niños no se percataran que estaban siendo grabados para no perder naturalidad.