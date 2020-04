"Usar mascarilla y mantener la distancia es importante para evitar que el niño contagie a los demás"

Tras un mes y medio de encierro los niños ya pueden salir a la calle. Lo pueden hacer desde el domingo y durante una hora cada día acompañados de una adulto, padre, hermano mayor, abuelo… El domingo en SER Consumidor analizamos esta medida con pediatras de la Asociación Española de Pediatría (AEP ) y de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, (SEPEAP).

Cristina Calvo, pediatra especialista en infectología y portavoz de la AEP en la crisis del COVID-19, celebra que los niños puedan salir a la calle. ”Es bueno que los niños salgan. Necesitan salir, despejarse un poco y hacer ejercicio”. Cristóbal Coronel, pediatra y secretaria de la SEPEAP, también ha recibido positivamente esta medida. “Me gusta mucho esta medida. Creo que tarde o temprano tenía que llegar”.

Los más pequeños pueden salir a jugar, correr, saltar… pero ¿deben hacerlo con mascarilla?, les preguntamos.

“Si se puede conseguir una mascarilla pues mejor, pero tampoco hay que obsesionarse. Lo más importante es que guarden las distancias de seguridad, que estén separados de otras personas y que se mantengan las medidas higiénicas”, expuso la doctora Calvo.

Coronel, sin embargo, se mostró más proclive a que los niños la usen y evitar así la transmisión del virus. “La mascarilla yo la recomiendo desde el momento en que se tolera. La mascarilla no es para que el niño no se contagie, sino para que no contagie a los demás. Porque los pequeños se van a seguir llevando la mano a la cara, a la boca…”

Los niños, según afirmaron los dos médicos, “tienen menos infecciones que los adultos” y los síntomas son “mucho más leves”. Por lo que es peligroso es “que muchas veces no nos damos cuenta de que un niño tiene síntomas de la COVID-19”, comentó la experta en infectología.

ALIMENTACIÓN EN CUARENTENA

El domingo en SER Consumidor también aprovechamos para abordar con los pediatras otro tema importante: la alimentación de los más pequeños durante el confinamiento. Tantos días en casa puede hacer que los niños coman más, y en ocasiones, productos no del todo saludables, como chucherías o dulces.

“Es verdad que con tantos días de confinamiento, nos hemos dedicado a hacer bollería casera y hemos comido más porque estamos aburridos “, lamentó la portavoz de la AEP. Y recordó la importancia de una dieta sana y variada con muchas “frutas y verduras” combinada con una rutina de ejercicio físico. “Es importante que los niños hagan ejercicio. Ahora que pueden salir, es recomendable que esa hora la pasen corriendo, haciendo ejercicios. Si han cogido algo de peso esto les va a venir muy bien”, explicó la pediatra Cristina Calvo.

Desde la SEPEAP recuerdan que los padres son los que tienen el control en lo que comen sus hijos. “Debemos preocuparnos por la alimentación. Los niños comen porque se aburren, o cuando están más tristes… Pero comen lo que hay en casa. Son los padres lo que eligen la calidad de los alimentos que comen”.

A ese exceso de productos insanos se suma la poca actividad física de los niños durante la cuarentena, algo que, según Coronel, “va a tener consecuencias sanitarias a corto o largo plazo”.

VACUNAS

El pediatra también aprovechó su intervención en el programa para recordar la importancia de perder ese miedo al contagio y de que los niños sigan yendo al médico por síntomas diferentes al COVID-19. “Ahora el niño no viene ni a por lo básico, ni a por loas vacunas. Sobre todo en los menores de 15 meses tenemos que reivindicar que vengan a los centros sanitarios, que tenemos los medios necesarios”. Y recordó que con estas primeras vacunas “se evita el rebrote de las enfermedades infecciosas. ”Ese miedo de ir al médico por miedo al contagio tiene que desaparecer”, concluyó.