La duración de un secador y una tostadora

Estoy mirando las cosas que tengo en casa. Y veo, por ejemplo: una cafetera, una bicicleta, un microondas, un televisor, una batidora, un secador de pelo, una tostadora... Y pienso, ¿qué ocurre si dejo de utilizar esos objetos durante un mes? ¿Se estropean?

Pues no. Al cabo de un mes, siguen funcionando perfectamente aunque hayan estado todo ese tiempo parados. Sin embargo, algo más importante que una cafetera, que un microondas, que un televisor o que un secador de pelo -y me estoy refieriendo a la a la economía del mundo- se estropea si está un mes parada.

¿Qué clase de seres somos los humanos, que diseñamos mejor una tostadora, que solo sirve para hacer tostadas, que algo tan esencial como la economía mundial, que sirve para que puedan vivir y prosperar millones de personas?

Miren, como yo no uso el secador de pelo, el que tengo en casa lleva años apagado. Lo voy a encender. ¿Oyen? Funciona. Pero la economía no. Definitavamente, las cosas importantes no las sabemos hacer bien.