"Es la primera crisis en la que 'Médicos del Mundo' tiene que repartir alimentos en España"

Las ONG enfrentan la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de una pandemia global, que está sacudiendo tanto al llamado primer mundo como a los países en vías de desarrollo. ‘Estamos ante el mayor reto de nuestra historia y solo podremos salir trabajando juntos’, ha contado en La Ventana, Susana Atienza directora de Marketing y Captación de Fondos de Médicos del Mundo.

Ante esta situación, distintas ONGS, como Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Acción contra el Hambre o Plan Internacional han unido fuerzas dentro del Comité de Emergencia conjunto que abrieron en 2015 y han puesto en marcha una campaña común bajo el lema ‘Gran reto solidario’. ‘El plato fuerte será una gala, retransmitida a través de Youtube y redes sociales, que tendrá lugar el próximo sábado entre las cinco de la tarde y las diez de la noche, y que contará con la participación altruista de un centenar de artistas y rostros conocidos, como Pasión Vega, Ruth Lorenzo o Jordi Evole entre muchos otros’.

‘La forma de colaborar es mediante donaciones en a través de la página www.comiteemergencia.org o mediante un SMS con la palabra ‘JUNTOS’ al 28014’, ha explicado Atienza.

Este tipo de campañas conjuntas permiten sumar esfuerzos y financiar proyectos complementarios, de tipo sanitario, alimentario social, como los que desarrollan sus integrantes, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Acción contra el Hambre o Plan Internacional.

‘Hemos tenido que actuar en España igual que con el ébola en Sierra Leona’

‘Lo ocurrido con el coronavirus nos ha obligado a desplegar en España programas y protocolos similares a los que hemos puesto en pandemias como las del ébola en Sierra Leona, equipando hospitales, estableciendo itinerarios seguros libres de contagio, etc’. Pero además, las ONG se están viendo desbordadas con otras secuelas sociales provocadas por esta crisis. ‘Personas sin hogar, colectivos vulnerables, familias que ya estaban en situación precaria y que ahora, tras perder el emleo o ver reducidos sus ingresos, literalmente no puede comprar comida. Eso ha provocado que por primera vez en los treinta años de vida de Médicos del Mundo, hayamos tenido que repartir alimentos en España’, ha explicado Susana Atienza.

Desde las ONG hacen un llamamiento a que no se abandone la ayuda de cooperación al desarrollo no sólo por un criterio de solidaridad sino también de eficacia en la lucha contra las pandemias. ‘Si algo ha demostrado este virus es que no conoce fronteras, y todo lo que hagamos para proteger a cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo redunda en la salud y la seguridad de todo el planeta’.