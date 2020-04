"En algunas residencias no se cumplieron órdenes de Sanidad y esto ha podido disparar los fallecimientos"

La situación que se está viviendo en las residencias de mayores es trágica. Un alto porcentaje de fallecidos por coronavirus en España - 16.500 según la cadena SER - eran residentes en centros de mayores. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma Por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE), denunció el domingo en SER Consumidor los errores que se han ido produciendo en estas residencias en plena crisis sanitaria.

“Estamos muy preocupados por lo que está pasando. EL número de fallecidos en residencias, sobre todo en Madrid, es indeseable e inasumible”, lamentó Vázquez. Y denunció que algunas residencias no han seguido las pautas sanitarias. “Hay cosas que no son de recibo: que haya habido órdenes de Sanidad que no se hayan cumplido o que lo hayan hecho con retraso ha podido facilitar el que los fallecimientos se hayan disparado”.

El 31 de marzo la plataforma interpuso una denuncia ante la Fiscalía denunciando esta situación y cuyo resultado es que ya hay más de cien residencias investigadas por posibles delitos penales. “Nosotros denunciamos que había una orden del Ministerio de Sanidad que establecía la obligatoriedad a 22 de marzo de tener clasificados a los residentes en 4 grupos en función de las posibilidades de contagio de COVID-19 y que en la Comunidad de Madrid había muchas residencias que no lo estaban llevando a cabo”. A esto se sumó que, a partir del 23 marzo, las Comunidades Autónomas podían intervenir las residencias, y tal como denuncia PLADIGMARE, “la Comunidad de Madrid tardó casi una semana en interpretar esa orden”. Tiempo que, como defiende el presidente de la plataforma, “ha podido ocasionar centenares de fallecimientos que podrían haberse evitado”.

PLADIGMARE lleva años denunciando la falta de personal en este tipo de centros. Pero esta situación se complicó todavía más tras el estallido de la crisis del coronavirus. “La falta de personal era evidente, pero a eso se ha sumado el que hay casi un 40% de trabajadores de baja por coronavirus”.

Miguel Vázquez también recordó que, a pesar de esta escasez de personal, las residencias de la Comunidad de Madrid rechazaron la ayuda de profesionales sanitarios. “Ofrecimos la posibilidad de que Médicos del Mundo ayudaran e interviniesen en las residencias y pasaron completamente de ellos. No quisieron ese tipo de ayuda”, lamentó.

Esperan impacientes las investigaciones que en muchas residencias está llevando a cabo la Fiscalía por posible irregularidades, incluso delitos.