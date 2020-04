La Fiscalía, punto de referencia de las quejas sobre las residencias de mayores

El fiscal Norberto Sotomayor, responsable de la Sección de Mayores y de Protección de personas con discapacidad, en Sevilla reconoce en la Cadena SER que la pandemia de coronavirus "nos ha pillado a todos un poco desprevenidos" y asegura que la Fiscalía se ha convertido "en un punto de referencia" para las denuncias de los ciudadanos.

Durante el programa Hora 25, que dirige Pepa Bueno, el fiscal expresó la tenacidad de la Fiscalía para investigar los posibles indicios de actuación irregular en las residencias de mayores y propone como soluciones de cara al futuro, repensar el modelo de residencias, previsión de almacenaje de material y personal cualificado.

Hay abiertas mas de un centenar de investigaciones penales, ¿que ha estado pasando en nuestras residencias?

Bueno , ha pasado algo que era esperable con una situación de crisis , de una pandemia de este tipo que inciden sobre personas muy vulnerables , con patologías y con una edad muy avanzada y en un lugar cerrado. En principio hay que partir de la base de qué no se trata de centros sanitarios, sino que son centros sociales y una vez que el virus entro en ellas, se tardó mucho tiempo en practicar los primeros test y los primeros análisis. Entonces, la situación casi fue irreversible en cuanto a la toma de medidas porque poco más o menos han sido unos 20 o 25 días en lo que los médicos han estado actuando a ciegas y solamente detectando a quienes manifestaban la enfermedad no a los asintomáticos".

Cuando investigan las residencias, ¿que se están encontrando?

Lo primero es informarle de que, por ejemplo, en Sevilla lo que tenemos abierto son unas diligencias generales que en principio tratan de recopilar la información de las distintas residencias y después donde se han producido fallecimientos estamos haciendo un especial seguimiento.

Entonces lo primero es recabar los dato, solicitar datos directos de las autoridades sanitarias así como de la propia residencia y a la vez estamos contactando con los médicos que están atendiendo en estas residencias que en muchos casos han tenido que ser asignados o reforzados los sistemas sanitarios por la Consejería de Salud, asignando médicos que hacían otras tareas completamente distintas a estos centros. Con estos profesionales tratamos de obtener una información directa casi instantánea sobre la situación , como va evolucionando y qué situaciones de necesidad encuentran en su día a día.

También tenemos información directa con el servicio de inspección donde nos informan de las posibles incorrecciones O detectan errores que se pueden subsanar o se pueden haber cometido y tratamos de evitar que se vuelvan a producir.

¿De que delitos o infracciones estamos hablando?

Ahora mismo en principio en Sevilla y provincia no hemos detectado que se hayan producido delito alguno , aunque que son muchísimos datos , son muchísimas personas las que nos quedan todavía por entrevistar porque por desgracia esta situación de pandemia y las conversaciones son vía email y vía telefónica y no son personales , no son directas , estamos en una fase de recabar datos".

No hemos detectado que haya una incorrección delictiva en el trato o en la asistencia que se han dado por ejemplo en la residencias de Sevilla. Otra cosa es que se haya podido detectar irregularidades de tipo administrativo o de incumplimiento administrativo.

El problema con el tema de los familiares ha sido terrible porque han querido tener, como es natural, una información instantánea y nos HAN llegado muchas quejas y reclamaciones respecto a esa falta de información. Bueno es lógica y humana esa queja pero también cuando oyes lo que han ocurrido en alguna residencias totalmente desbordadas , con muchísimos casos positivos fallecidos... es un dato que se olvida un poco. Sirva esto como ejemplo , 250 trabajadores afectados se han quedado fuera de la residencia, lo que esta obligado a contratar nuevo personal. Algunas han estado varios días con poco personal, con poca posibilidad de atención telefónica porque se han tenido que dedicar a otra actividad. Evidentemente tendrá que pensarse un sistema en el futuro para que estas personas tengan una información directa instantánea y diaria con sus familiares y que sepan realmente cómo se encuentran. En ese aspecto si se ha fallado mucho con los familiares.

¿ Qué capacidad tienen ustedes para poner freno si detectan una irregularidad?

La verdad es que a la Fiscalía nos están llegando quejas que estamos viendo todos los días en la televisión. Denuncias de falta de material, de atención telefónica, de falta de sanitarios o escasez de test. Con esta información que nos llega telefónicamente directamente todos los días, se genera una reacción automática directa con las autoridades sanitarias a quienes se les señala lo que está pasando en la residencias y además la Fiscalía hace una labor tuitiva e impulsamos a otras administraciones a una actuación que ya de por si está siendo muy fuerte.

En la Fiscalía nos hemos convertido en cierto modo en un punto de referencia donde nos suelen rebotar muchas situaciones y quejas de las que nosotros nos hacemos eco e impulsamos para que se corrijan. Yo he hablado con muchos directores de muchas residencias para que informen a los familiares, para que le quiten esa angustia Y muchas veces poniendo más voluntad que otra cosa se han solucionado estos pequeños problemas de esa manera".

Con la experiencia que usted tiene ¿qué deberíamos tener resuelto para otro pico de la transmisión?

Yo creo que hay ya una serie de puntos que tenemos todos claros o medio claro porque en estas cosas no se puede tener certeza absoluta pero con los médicos a quienes he consultado , lo primero es tener un protocolo claro de qué hacer con este tipo de situaciones masivas infecciosas. Eso no existe con una claridad y precisión necesarias porque ha habido veces que en los primeros momentos se han tenido que tomar soluciones de tipo administrativo y no se sabía a qué dirección General o que delegación era la competente y en este tipo de gestiones pues se pierde mucho tiempo.

Resolver la cuestión administrativa es importante para que quede claro quién y en qué forma debe actuar en el minuto cero. EN segundo lugar, la residencias tienen que repensarse.

El modelo residencial de personas con mucha edad con muchas patologías en España están cumpliendo con la normativa que se marca el Estado y las comunidades autónomas y se está muy encima para que lo cumplan pero hay unos niveles de ratio que hay que revisar.

Eso ahora habrá que repensarlo y habrá que colocar en la residencia unos ratios de personal mucho más alto , personal más cualificado en temas sanitarios y personal muy entrenado . Porque lo que no se puede ES perder el tiempo en una emergencia teniendo que enseñar a una persona a ponerse unos guantes para tratar a una persona mayor. Y ,evidentemente , habrá que tener un estocaje de material a nivel autonómico y a nivel nacional , específico para este tipo de residencias y acontecimientos extraordinarios. ES decir , una previsión con el producto sanitario,más personal cualificado un fundamentalmente más personal entrenado. Para ello hay que hacer simulacros en este tipo de situaciones y tener entrenados a los profesionales. Además también habrá que tener personal con conocimientos específicos sobre enfermedades infecciosas . Eso, quizá pues nos ha cogido a todos un poco desprevenidos".