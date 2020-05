Bruno Hortelano, la última entrevista de Michael Robinson

Michael Robinson falleció el pasado 28 de abril a los 61 años después de que el presentador de 'Acento Robinson' anunciase en diciembre de 2018 que padecía cáncer. La última entrevista de Robinson fue al atleta español Bruno Hortelano, grabada el pasado marzo y que, por cuestiones de actualidad, no llegó a emitirse.

La última entrevista de Michael Robinson

Bruno Hortelano es el español más rápido de la historia: plusmarquista en 100, 200 y 400 metros. La historia del velocista es una historia de superación después de que en 2016 sufriera un accidente de coche en el que casi pierde la mano. Ahora, Hortelano apunta Juegos Olímpicos de Tokio.

"Yo respeto más una prueba de fondo que una de velocidad, pero hay más espectáculo en la velocidad. Empecé con 8 años en el atletismo y me enamoré: soy un romántico de la pura velocidad", comienza a explicar.

Hortelano, que nació en Australia debido al trabajo de sus padres (científicos especializados en biología molecular), se formó en Canadá y fue a la universidad en Estados Unidos, explica cómo le ha afectado formarse en distintos países.

"Es posible que haya habido en alguna ventaja, pero es difícil de juzgar: no me he criado en los dos sitios. En Estados Unidos el atletismo es muy competitivo y hay muchísima gente. Al final, te forma competitivamente: sólo llegué a las fiales un año y quedé octavo", explica.

"De pequeño no me gustaba nada el 200, me parecía una larga distancia. Lo dejé durante años, pero luego cuando volví vi que tenía potencial. Mi marca personal eran 26 segundos, me cansaba mucho más. Ahora estoy en 20 segundos y me canso menos", bromea.

Respecto a su motivación, el atleta explica que se basa día a día en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Es una paradoja: todos los días me motivo pensando en Tokio, pero la mejor manera de alcanzar una victoria es que te deje de importar. Porque si no te obsesionas, ya no trabajas con ilusión. La mejor manera de entrenar es tener una buena relación mente-cuerpo".

Hortelano rozó su primera final de unos JJ.OO en Río de Janeiro al quedarse a seis centésimas de clasificarse para la final de 200. "Igual no pude hacerlo mejor ese día, eran mis primeros Juegos. He aprendido mucho, pero ahora confío en que lo afrontaré de una forma distinta. Si puedo no preocuparme en el resultado, el resultado será mejor".

El velocista comparte una curiosa anécdota: no recuerda las carreras en las que mejora su marca. "He llegado a tal nivel de meditación que cuando llega la curva, no recuerdo más. Veo luego las carreras pero no las recuerdo. Ahí es cuando mejor me salen las carreras", añade.

El 2016 fue un año complicado para Hortelano. En él, el atleta recuerda fue el "mayor alto y el mayor bajo" de su vida. El atleta sufrió un accidente de tráfico en la A-6 en el que casi pierde la mano derecha.

"No tengo ninguna memoria del accidente. Me dijeron los médicos que probablemente no lo volvería a recordarlo. Emocionalmente diría que estoy curado, pero sigo con un peso que me gustaría librarme. Cuando estaba en el hospital me tuve que proponer objetivos para superarlo, el primero de ellos fue Londres 2017. No pude ir, pero me ayudó a dar pasos. Me costó dos años volver a reconocerme, verme en el espejo y reconocer mi identidad".

No obstante, actualmente el atleta se considera totalmente recuperado y considera que su cuerpo está en el mejor momento. "Siento que tengo una mejor marca aún en mí. Lo dirán todos lo que siguen, pero analizándolo objetivamente, de verdad lo creo", explica.

Veinte meses después del accidente, Hortelano volvió a competir y logró firmar su récord personal de los 400. "Ese día en Tenerife, esos últimos 100 metros visualicé el ambiente del estadio. El día de la carrera dependí de las personas en la grada. Me llevaron hasta el final y creo que ellos lo sintieron también".

Desde entonces, siempre compite con un guante negro. "Mentalmente me ha fortalecido todo esto, por eso lo veo como algo que me da fuerza".