El coronavirus puede disparar el hambre en el mundo

Analizamos cómo afecta la pandemia del coronavirus al hambre en el mundo y a la forma de alimentarnos. Y lo hacemos con José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura entre 2011 y 2019.

El experto de la FAO sostiene que "las previsiones son muy malas" porque "de los 820 millones que pasaron hambre en 2019, podemos subir hasta 1.000 millones". Además, dice, "el impacto mayor será sobre la mala nutrición. Los números serán aún mayores que con el hambre". Graziano da Silva cree que la principal razón es que "mucha gente que depende del trabajo diario ya no recibe nada o casi nada y pasa hambre. Si no trabajan, no comen. Y eso no ocurre sólo en países en desarrollo".