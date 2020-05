La productora de MasterChef Celebrity responde a Bárcenas: "Willy no está acostumbrado a ir a un casting"

"TVE se opone a que yo concurse en el programa por ser hijo de Luis Bárcenas. Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos"; este era el mensaje que publicaba esta mañana Willy Bárcenas, cantante del grupo ‘Taburete’ e hijo del exsecretario general del Partido Popular condenado por su participación en la trama Gürtel, Luis Bárcenas.

La CEO de la productora de MasterChef Celebrity, Shine Iberia, es Macarena Rey y se ha asomado a 'La Ventana' de la Cadena SER con Carles Francino. Lo primero que ha aclarado es que RTVE no solo no se opuso a la participación de Bárcenas en el concurso culinario, sino que el ente público ni siquiera supo que era una opción: "Es imposible que TVE se haya opuesto porque nunca llegó a su mesa". Es Shine Iberia (la productora) la que selecciona los nombres y no TVE.

No pasó el casting, prefirieron otras personas con su perfil

La respuesta, cuenta Rey, es bastante más sencilla: hay que pasar un casting para concursar y Bárcenas no lo pasó. "Yo creo que Willy no está acostumbrado a ir a un casting. Él desconoce lo que es ir a un casting", explica la responsable de la productora. Aunque Bárcenas da a entender en el mensaje que publica que ya había sido seleccionado y simplemente estaba a la espera de conocer la fecha de inicio de las grabaciones Macarena Rey asegura que esto no es así: "No es verdad ni que fue elegido, nunca fue elegido y nunca fue presentado a TVE como consursante de la quinta edición".

"Él ha interpretado que porque vino a hacer el casting -que vino además dos veces- que por eso ya tenía la plaza. Es desconocimiento seguramente del sector"; y es que, aunque pueda parecer que quienes son elegidos para participar en el talent gastronómico de TVE no tienen que pasar ninguna prueba esto no es así. "Tanto los actores como los presentadores como muchísimos artistas están acostumbrados a que ganarse la vida es muy duro, es muy difícil. Es como cuando vas a hacer una entrevista de trabajo: te pueden coger o no", explica Rey.

En este MasterChef Celebrity concursarán personas que ya lo habían intentado

La cifra no es pequeña; desde la primera edición de MasterChef Celebrity han sido 200 las personas que han tenido que pasar un casting y muchos se han quedado por el camino: "Entran 12, 14, 15, 16... En función de lo que yo veo esa temporada que puede funcionar. Este año se presentaron un montón de personas y hubo una serie de perfiles que eran muy parecidos al suyo", señala la CEO de Shine Iberia que no descarta contar con Willy Bárcenas en otra ocasión. Macarena Rey segura que en este MasterChef Celebrity 5 concursarán personas que ya lo habían intentado en hasta tres ocasiones.

"Una mañana después de haber subido una receta a Instagram, me llamaron de la productora del programa para ver si me interesaría concursar en la siguiente edición", asegura Bárcenas en la publicación que ha hecho en Instagram. La respuesta de la CEO de Shine Iberia a esto es rotunda: "Eso es una peli suya porque eso no es verdad". Rey ha explicado en 'La Ventana’ que en ningún momento fue la productora la que se puso en contacto con el cantante motu proprio, sino que fue la oficina que le representa la que se lo propuso.