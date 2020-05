Willy Barcenas acusa a TVE de vetar su participación en 'MasterChef Celebrity'

TVE ya ha desvelado el nombre de todos los famosos que concursarán en la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', entre los que se encuentran la expolítica Celia Villalobos y el actor Jesús Castro. Ha sido ahora cuando el cantante Willy Barcenas, hijo de Luis Bárcenas, ha aprovechado para acusar a la cadena pública de vetar su participación en el talent culinario que produce Shine Iberia.

"Llevo desde ayer pensando en si debía o no contar lo que me ha pasado en mi brevísima experiencia en 'Masterchef Celebrity'", escribe el artista en una publicación que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram. A continuación, Willy relata cómo ha sido todo el proceso de casting que empezó cuando el programa se puso en contacto con él después de compartir una receta en sus redes sociales. Realizó varias pruebas y, según cuenta, se le llegó a dar acceso a las masterclass virtuales que ofrece el formato para que los aspirantes tengan una base de cara a su participación en el concurso. Sin embargo, no ha vuelto a tener noticias de 'MasterChef' hasta esta misma semana.

"Fue ayer cuando la productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase, pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa. Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión. Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos", explica. "Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo en los que he conseguido, en la medida de lo posible, ser Guillermo, y nada más, con un grupo que hace música para la gente que solo y únicamente quiere música".

La productora de 'MasterChef' lo niega

A raíz de las declaraciones de Willy Bárcenas, Shine Iberia, productora de 'MasterChef', ha lanzado un comunicado en el que desmiente las acusaciones del vocalista de Taburete.

"El criterio en el proceso de selección de cada edición de 'MasterChef' corresponde a Shine Iberia, que cada temporada decide qué nombres entran en la edición y qué nombres finalmente no entran seleccionando los aspirantes definitivos de entre un grupo muy amplio. Esa selección final para 'MasterChef Celebrity 5' -en la que no estaba Guillermo Bárcenas-se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección de 'MasterChef'", afirma Shine Iberia.

"Por descontado en el criterio de selección de Shine Iberia no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre", añade. "Tampoco por supuesto en el caso de Guillermo Bárcenas, que en la pasada edición de 'MasterChef Celebrity 4' no pudo formar parte del casting de selección (como era deseo de sus representantes) y que este año, tras realizar dos pruebas,finalmente no accedió al grupo de seleccionados por Shine como tantos otros nombres".

Para terminar, la productora asegura que esa decisión se le comunicó a los representantes de Willy Bárcenas, aclarando también que estarían encantados de incluirlo en el proceso de selección de la siguiente edición de 'MasterChef Celebrity'.