Axel Torres: "Metería a Cristiano Ronaldo en el mejor once de la historia"

Cómo juega Camavinga y a quién se parece más en el mundo fútbol. Haaland o Mbappé. Lacazzete en el radar del Atlético de Madrid. Cristiano Ronaldo en el hipotético mejor once de la historia del fútbol. Axel Torres ha respondido a las preguntas de los usuarios de la SER en El Larguero. Y ha dejado varios detalles interesantes.

“Sí metería a Cristiano Ronaldo en el mejor once de la historia. No ha habido un delantero tan voraz y un jugador tan competitivo”, señaló el periodista deportivo. Ante el debate sobre si es mejor o no que Ronaldo Nazario, Axel ha dicho que “el nivel que ha tenido Cristiano durante tantos años, Ronaldo no lo pudo dar”.

El que parece cada día más cerca del Real Madrid es Camavinga, mediocampista del Rennes de 17 años. Existen confusiones con respecto a su forma de jugar. Quizá por la apariencia. Pero Axel Torres ha recalcado que “tiene un buen manejo de balón, decide muy bien, juga de forma muy madura”. Camavinga, ha agreado el analista, se parece más a Pogba que a Casemiro. Porque ahora mismo el francés parece estar más cómodo jugando con un futbolista por detrás. Eso sí, “Casemiro en sus inicios también llegaba mucho a portería contraria”, remarcó Axel. Por lo que todavía es muy pronto para conocer cuál será la posición en el campo que ocupará Camavinga en el futuro.

Haaland. El otro nombre propio vinculado con el Real Madrid. “Si hablamos de 9 puro, no hay nadie de su edad que se haya adaptado tanto y esté haciendo tantos goles. Es arrollador”, afirmó el periodista. Aunque si la puerta se abriera, Axel iría a por otro futbolista. “Me parece mejor Mbappé. Pero no es un nueve puro y es más caro”.

En los últimos días ha sonado mucho el nombre de Lacazette para el Atlético de Madrid. Axel Torres cree que sería un jugador “interesante” para Simeone aun no siendo un delantero “de primerísimo nivel”. “Tiene gol y sabe moverse por todo el ataque”.