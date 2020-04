"Estando Zidane, veo ese fichaje": Antonio Romero señala al posible crack del futuro del Real Madrid

Este lunes, Antonio Romero, Lluís Flaquer y Miguel Martín Talavera, narradores de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, respectivamente, charlaron de la actualidad futbolística y respondieron a las preguntas de los oyentes de la Cadena SER en un encuentro digital en las redes sociales de 'Carrusel Deportivo'.

Mercado de fichajes

Antonio Romero: "¿Camavinga? Todo talento europeo, joven y además francés, con la ascendencia que tiene Zidane en ese mercado, lo veo. Otra cosa es lo que pueda pasar en verano".

Lluís Flaquer: "Yo soy muy de Lautaro Martínez. Por cómo curra, por qué es joven y además creo que el Barcelona necesita sí o sí un '9'. Luis Suárez ha dado muchísimo al Barcelona y el relevo aun puede ser con ellos juntos. Lautaro para mí es el candidato ideal a ese nueve que necesita el Barcelona. Y por cierto, el otro día en en el local hablamos con Roberto Moreno y nos dijo que Camavinga era de lo mejor que había en el mercado francés".

Talavera: "De Lautaro hay que decir, y que está contado en la Cadena SER, pasó reconocimiento con el Atlético de Madrid en Buenos Aires tras un temporadón que hizo con Racing. El Atlético lo tenía casi fichado pero a última hora el Inter de Milan puso más dinero. Si no llega a ser por el Inter estaría jugando en el Atlético de Madrid y si lo ficha el Barcelona creo que le va a dar mucho".

Lluis Flaquer: "Lo que sabemos de Neymar es que si Bartomeu tuviera que elegir entre Lautaro y Neymar, seguramente elegiría al brasileño. Me parece una burrada pensar que este verano el Barcelona pudiera acometer un fichaje como el de Neymar, pero por Bartomeu parece que se va a reintentar".

Antonio Romero: "¿Haaland? Lo que le he visto me parece que con una pierna es mejor que Jovic, pero Jovic el año pasado metió 30 goles. Jugar en equipos como el Real Madrid o el Barcelona es otra cosa, pero me parece una apuesta segura".

Martin Odegaard

Antonio Romero: "Yo veo a Odegaard para el Real Madrid pero le dejaría un año más en la Real Sociedad porque ser titular en el equipo blanco es muy complicado".

Lluís Flaquer: "Igual se me enfadan los aficionados de la Real Sociedad, pero yo veo a Odegaard para ya en el primer equipo del Real Madrid. No entiendo por qué hay que esperar un año más".

Antonio Romero: "Odegaard no puede venir para jugar 20 minutos en el Real Madrid, ese es el problema".

Talavera: "Pero ahora mismo estaría por delante de cualquiera menos Casemiro por el rol que hace, pero Odegaard jugaría indiscutiblemente en el Real Madrid. Compara su temporada con la de Kroos, Modric o Valverde, exceptuando la primera parte de la temporada".

