Estreno en exclusiva del videoclip de 'Take all your things' de St Woods, grabado en su propia casa

Hace unos 4 años, St Woods empezó a subir vídeos con canciones a YouTube. Al principio eran versiones de otros artistas que transformaba por completo hasta que prácticamente eran irreconocibles. Si voz, su tono, su atmósfera tenían suficiente personalidad como para lanzarse a componer sus propias canciones y eso fue lo que hizo durante la época en la que, además, tocaba en las calles de ciudades como Londres, Bruselas o Ámsterdam. Durante ese tiempo comenzó a sumar seguidores, que deseaban poder tener un disco que recopilara sus temas y por fin ha llegado ese día. Este viernes publica Bones, su primer álbum: "Diez canciones que hablan de la belleza detrás del dolor, la perdida y un duelo constante sobre intentar pasar página de algo que nunca se irá del todo. Bones habla de la culpa y el castigo", según palabras del cantante.

La portada de 'Bones' / ST WOODS

La melancolía es el ADN de su música. Escuchándole, por momentos aparece la sombra de Damien Rice, Sufjan Stevens, Bon Iver o Julien Baker, artistas que le han influenciado. Las letras están llenas de autocrítica y el arrepentimiento inunda buena parte del disco. La última canción, Bones, es la que pone nombre al disco y supone un cierre lírico y narrativo a ese trabajo e intenta mostrar la belleza que hay en toda pérdida.

El cuarto single de este disco es Take all your things, que St Woods considera "el punto de inflexión" de este álbum: "Es tan literal como su título. Ese momento de recoger las cosas de una casa que no volverás a ver, esos objetos que pasan de ser cosas a ser recuerdos". El cantante ha grabado el videoclip en su casa durante el confinamiento y, sin pretenderlo, se ha convertido en el mejor escenario para esta canción. Esta vez no ha podido contar con actrices como Anna Castillo, Greta Fernandez y Nadia de Santiago, las protagonistas de sus anteriores videoclips.

St Woods ha compartido escenario con artistas de la talla de Kaiser Chiefs, Jake Bugg o Julien Baker y seguramente la gira de este disco se haga esperar más de lo deseado, pero este disco también es perfecto para disfrutar en casa. Confinados o no.