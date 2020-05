A Javier Cansado le falla la punta de la lengua

“Mañana tengo que devolver el libro a la… Al sitio éste… Sí, hombre que hay muchos libros y te los prestan… ¿Cómo se dice?” Si te ha pasado esto alguna vez, tranquilo no te falla la memoria, ni, en principio, tienes ninguna enfermedad neurológica. Si no te sale la palabra “biblioteca” o no te acuerdas de cómo se llama tu vecino, entonces te pasa lo que a Javier Cansado: Te fallan los circuitos del lenguaje. Lo que también se conoce como el fallo de la punta de la lengua.

Silvia Gil, es neuróloga especialista en patologías cognitivas y Vocal de la Sociedad Española de Neurología y nos explica, de forma que podamos entenderlo, que en el cerebro funcionan distintos circuitos neuronales, entre ellos uno de la memoria y otro del lenguaje. El primero es el que está relacionado con los olvidos cuando, por ejemplo, entras en una habitación y no recuerdas a qué ibas, o cuando no recuerdas dónde has dejado las gafas.

Estos olvidos o lapsus son habituales con la edad y más habituales a la hora utilizar nombres propios y comunes que adjetivos. No tienen por qué ser un indicio de que algo malo está pasando. Probablemente sea algo temporal, una pérdida de atención de tipo benigno relacionada con situaciones que nos toca vivir: el confinamiento, la pérdida de un ser querido, la jubilación, un exceso de trabajo… “El funcionamiento del cerebro está muy relacionado con las emociones”

Pero todo hay que ponerlo en contexto y es importante tener en cuenta otras variantes por si fuera el inicio de una enfermedad como el Alzheimer o una demencia focal del lenguaje (dificultad para entender el significado de una palabra que conoces perfectamente). Una cosa es que “biblioteca” no te salga de la punta de la lengua y otra que no entiendas qué es ni por qué tienes un libro entre las manos.