Antón de Vicente: "No quiero tener que enterrar a mi padre por jugar un partido de fútbol"

El capitán del Coruxo, Antón de Vicente; el presidente de San Fernando, Noly Gómez y el presidente del Talavera, José Antonio Dorado, estuvieron en El Larguero para repasar y ver las diferentes visiones, según los intereses propios, de la medida de la Federación de acabar la Segunda B.

La Federación con este plan establece que no haya descensos pero sí se jueguen los playoffs de ascenso. Esos playoffs se disputarán a partido único, en una sede única sin público, con prórroga y penaltis en caso de empate. Esta decisión tiene como grandes perjudicados a los clubes que estaban muy cerca de las posiciones del playoff, como Antón de Vicente, capitán del Coruxo o Noly Gómez, presidente del San Fernando.

"Pensamos que no se debe jugar al fútbol mientras haya muertes. No quiero enterrar a mi padre por jugar al fútbol" a lo que añade "el eterno debate es el de la profesionalización de la Segunda B. Parece que hay jugadores que merecen la pena y otros que no. Sin el fútbol modesto, el fútbol profesional no existiría" reclama el jugador del club gallego.

Por otra parte, en nombre de todos los futbolistas de la categoría demanda mejor actuación de la AFE, sindicato con el que se siente desamparado: "AFE tiene un papel difícil pero creo que no nos han cubierto como debería. Tienen que volcarse tanto con nosotros como con el fútbol femenino, las otras gran perjudicadas".

El presidente del San Fernando, Noly Gómez, tambié en contra de la decisión habla que no se puede acatar una decisión así "que va en contra del reglamento" y que desde el club tomarán las medidas legales oportunas para defender sus intereses, tal y como confesó Gómez, "denunciaremos a la Federación porque creemos que no es justo".

Sin embargo, también hay clubes a los que les ha beneficiado esta decisión, como el Talavera Club de Fútbol que se encontraba en descenso en el grupo cuarto y que ha sido salvado en los despachos, así de honesto se mostró en El Larguero, su presidente, José Antonio Dorado: "No podría decirte si es justo o injusto, te mentiría si lo hiciese".