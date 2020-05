"El problema de los test masivos es que pueden dar una sensación de falsa seguridad"

"Tenemos un simple mensaje para todos los países: test, test, test", explicaba el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ante este llamamiento de la OMS surge la pregunta de si sería posible hacer un test a todos los españoles. Ante esta cuestión, Roberto Torija en 'Hora 25 fin de semana' ha entrevistado al bioquímico José Manuel Bautista, gestiona el laboratorio de COVID-19 de la Universidad Complutense de Madrid. "El problema de los test masivos no es solo que no se puede hacer, sino que pueden dar una sensación de falsa seguridad", ha concretado Bautista.

Tras enumerar los pasos a seguir que hay que realizar con las pruebas PCR –contar con personal sanitario, recoger muestras, extraer el RNA, interpretarlo–, el bioquímico ha explicado que "no es un proceso inmediato, aproximadamente tardamos entre 24 y 36 horas en dar los resultados porque el proceso es largos y tenemos que dar garantías de que los resultados son fiables".

Sin embargo, ante la pregunta de si sería posible hacer hacer un test a 47 millones de españoles, José Manuel Bautista ha contestado con un "no". "Hacer un test implica hacer un test en un momento determinado. Un test es como una fotografía. Al día siguiente la fotografía sale un poco distinta porque ha podido cambiar. Un test que hoy es negativo, si tú tienes un tipo de actividad, en dos o tres días puede ser positivo". Bautista ha continuado reflejando la dificultad de hacer un test a toda la población ya que "lo primero es que no hay infraestructuras pero es que no valdría con hacerlo solamente ahora, sino que habría que hacerlo de una forma inmediata y luego dentro de unos días para saber cómo ha evolucionado". "El problema de los test masivos no es solo que no se puede hacer, sino que pueden dar una sensación de falsa seguridad porque como decíamos de esa foto fija queda en el tiempo no te garantiza que mañana no tengas un contagio", ha añadido.

Por su parte, el bioquímico ha señalado que hay que controlar los focos del coronavirus: "Lo que se ha hecho hasta ahora es contener la infección y evitar los contagios teniéndonos a todos confinados y eso ha funcionado. Qué pasa, que quedan focos en hospitales, residencias de mayores y esos dos focos pueden salir a la calle si no se controla". Además, "ahora mismo no se sabe con certeza cuanto nivel de protección hay". "Se supone que una parte de la población que lo ha pasado puede estar protegido pero es una suposición. La única demostración que tienes es ver que esas personas que han pasado la infección se vuelven a contagiar o no. Hay coronavirus catarrales que nos infectamos hasta dos o tres veces en el invierno".

José Manuel Bautista ha indicado que "no es conocido el grado de inmunidad total que tenemos y es importante transmitir un mensaje a la población que es tener precaución y seguir las medidas de usar mascarillas, mantener las distancias sociales, llevar guantes en determinadas circunstancias, lavarse las manos. Todo eso es tan importante o más mantenerlo como hacer test". "Hacer test te puede dar una idea equívoca de tu grado de inmunidad o de incluso de tu grado de susceptibilidad", ha concluido.

