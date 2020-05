Trata en mitad de la pandemia

Valentina estaba rehaciendo su vida cuando llegó la pandemia: "Mi vida antes del coronavirus iba super bien. Estaba terminando un curso de ayudante de cocina y catering que duró alrededor de unos seis meses". Esta mujer colombiana llegó a España en 2018 esperando trabajar en la hostelería.

La oferta de empleo era falsa y acabó atrapada en una red de explotación sexual y con una deuda de 5.000 euros. Gracias al Proyecto Esperanza, y a su fortaleza, consiguió salir y mirar el futuro con ilusión: Estaba finalizando las prácticas del curso y tenía muchas opciones para trabajar en lo que había estudiado pero entonces llegó la crisis del coronavirus"

Valentina ha tenido que volver a recurrir a esta organización, de la orden de las Adoratrices, que ayuda a víctimas de trata. En proyecto Esperanza le prestan ayuda económica para pagar el alquiler, la comida, el móvil que ahora es imprescindible.

115 mujeres en menos de un mes

Su coordinadora, Marta González Chacón, cuenta que tienen más casos como el de Valentina y que no ha habido tregua durante el Estado de alarma: "Seguimos acogiendo nuevos casos de mujeres que han sido detectadas o localizadas en inspecciones de las fuerzas de seguridad en clubes o en investigaciones en pisos privados dedicados a la explotación sexual de mujeres en contextos de prostitución".

Desde el 14 de marzo y hasta el al 30 abril en Proyecto Esperanza ha atendido a 105 mujeres y 10 menores. 95 están recibiendo asesoramiento y apoyo especializado: social, jurídico, para la inserción laboral o educativo. 20 han sido acogidas en casas de emergencia o pisos tutelados: "El equipo de detección e identificación ha atendido 45 llamadas durante el Estado de alarma en relación con posibles casos de las que en 28 casos sí se han encontrado indicios de trata"

La acogida de estas mujeres ha tenido que cambiar a causa del coronavirus, explica Marta. Haciendo un poco más dura una situación que ya era difícil: "En las casas de acogida, ante los nuevos ingresos, hemos tenido que reorganizarnos para trabajar con los equipos de protección adecuados, para garantizar que las nuevas mujeres que ingresan en nuestros recursos pueden cumplir con el tiempo de cuarentena necesario y no contagiar a otras mujeres que ya están en las casas de acogida", señala.

Garantizar el servicio de acogida

"Todo esto está suponiendo un esfuerzo importante de todo el equipo de educadoras que siguen trabajando presencialmente en las casas de acogida para poder preservar, mantener y garantizar ese servicio esencial que son las casas de acogida para las víctimas de trata".

Trasmitir a las mujeres que atienden la información para que sepan protegerse de los contagios se ha convertido en una de las nuevas e imprescindibles tareas. Qué es el Covid-19, como se trasmite.... Muchas empiezan a estar muy preocupadas por el impacto en sus países de origen donde tienen a sus familias: "Son muy conscientes del alcance de la epidemia por lo que están viendo, de las gravísimas consecuencias que tiene. Son muy conscientes de la cantidad de recursos que hacen falta y saben muy bien que la inmensa mayoría de sus países de origen no cuentan con los recursos adecuados para hacer frente a una epidemia de este calibre. Están muy preocupadas también por las consecuencias económicas que va a tener en contextos donde buena parte de la población viven en situaciones de vulnerabilidad muy importante".

También aquí en España las organizaciones que atienden a las víctimas de trata han empezado a prepararse para la post pandemia y los terribles efectos que puede tener en colectivos vulnerables.

Lo prioritario: que los recursos lleguen

"Nos preocupan especialmente las personas inmigrantes", señala Mari Fran Sánchez, directora del departamento de trata de la Conferencia Episcopal, "Tenemos que estar preparadas para acoger y enfrentarnos a situaciones de personas en una gran vulnerabilidad que pueden ser carne de cañón para los tratantes".

Estas organizaciones valoran de forma muy positiva que el decreto del Gobierno para víctimas de violencia machista, que la semana pasada se convalidó en el Congreso, ampare también a las víctimas de trata aunque recuerdan que no a todas: "Muchas de las personas que son víctimas de trata están siendo explotadas no solamente en la industria del sexo, en la prostitución, sino que también hay otras formas de explotación: comisión de delitos, mendicidad... A nosotros también nos preocupa ese tipo de víctimas, que están siendo explotadas de esta manera y con estos fines, porque para ellas no hay ninguna solución ahora mismo", subraya Sánchez.

Dicen que lo prioritario, en cualquier caso, es que los recursos lleguen, así como que los trámites sean ágiles y permitan un acceso rápido a las ayudas prometidas para evitar que el drama sanitario ahonde en una crisis social que ya ven asomarse y que como otras veces afectará a los más vulnerables.