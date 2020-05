"Hemos visto escenas que no nos han gustado y no pueden volver a repetirse"

Este lunes, el 51% de los ciudadanos españoles ha entrado en la Fase 1 de la desescalada, donde se permiten reuniones de hasta 10 personas en domicilios y la apertura de terrazas y ciertos establecimientos sin cita previa. En 'Hora 25', hemos preguntado a dos presidentes autonómicos de dos comunidades que ya están en esa fase -Murcia y La Rioja- cómo ha sido este salto en el proceso de desescalada y cómo se están preparando para evitar rebrotes.

Fernando López Miras, presidente de Murcia

El presidente murciano confiesa estar "preocupado" por el proceso de la desescalada, porque a partir de ahora, va ganando peso la responsabilidad individual para contener la pandemia. Sobre la polémica entorno a la gestión de Isabel Díaz Ayuso, López Miras se ha limitado a decir que la presidenta madrileña es "un ejemplo de gestión".

"Somos la comunidad con menor índice de contagios y, por tanto, somos la menos inmunizada. Tenemos que extremar las precauciones. La contención de la pandemia va a depender de la responsabilidad individual y ahora que llega el buen tiempo y que el ambiente invita a estar en la calle, es importante extremar medidas de higiene y de seguridad. Lamentablemente, hemos visto escenas de aglomeraciones, de personas que no guardan la distancia de seguridad, que no pueden volver a repetirse".

"Más allá de anécdotas o declaraciones más o menos acertadas, creo que los responsables de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, están siendo un ejemplo para el resto de España. Su situación es muy complicada, se han enfrentado a problemas multiplicados y son un ejemplo de gestión, esfuerzo y sacrificio".

Concha Andreu, presidenta de La Rioja

La presidenta de La Rioja asegura en 'Hora 25' que ella confía "en la prudencia y en la responsabilidad" a la hora de encarar esta desescalada. Reconoce que desde sectores como el de la hostelería les trasladan las dificultades que entraña esta nueva situación pero asegura que "hay predisposición para salir".

"He tenido acceso a todos los indicadores que presentamos las comunidades al Minnisterio y es un proceso transparente. El criterio es única y exclusivamente sanitario. No importa llegar más tarde a una fase, porque tarde o temprano llegaremos todos con la seguridad de que no se dan pasos hacia atrás".

"Yo tengo tanta confianza en que los expertos que asesoran al gobierno lo que tienen entre manos es la salud de todos los españoles que, aunque no me sepa los nombres, tengo la confianza de que trabajan al 100% para hacerlo bien. No entiendo la polémica".