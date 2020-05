Aglomeraciones en algunos bares de las provincias que han entrado en fase 1

Este lunes, media España ha entrado en fase 1 de desescalada y las terrazas de los bares han podido volver a salir a la calle con condiciones: 50% de su aforo y con las mesas separadas para mantener la distancia de seguridad. Aunque por lo general se han respetado tanto las medidas de higiene de la hostelería como el distanciamiento social, algunas imágenes que se han compartido en redes sociales ilustraban que no se han respetado esa separación entre personas en todos los sitios.

EXPERIMENTO Así se propagan los gérmenes en un restaurante en apenas 30 minutos

La mayoría de imágenes compartidas en redes sociales de aglomeraciones en bares se concentran en dos puntos: Sevilla y Bilbao. En el bar Jota de la calle Nervión de la capital andaluza la Policía ha tenido que intervenir para desalojar el establecimiento. El Ayuntamiento de Bilbao no autorizará nuevas terrazas ni permitirá su ampliación durante la fase 1 de la desescalada pero este lunes la calle Ledesma estaba llena de gente durante la hora del aperitivo.

El camino hacia la nueva normalidad está teniendo lugar en paralelo en varios países -cada uno adoptando diferentes medidas- y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido esta misma tarde una vez más en la prudencia, en la necesidad de "matenernos vigilantes" y de que los países tengan capacidad para responder si hay un rebrote.

En la fase 1 están permitidas las reuniones de 10 personas como máximo y se debe mantener una distancia mínima de seguridad de dos metros o medidas alternativas de protección física; lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón o gel antiséptico; hay que toser en el ángulo del codo, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser, no hay que saludar con la mano ni dar besos ni abrazos, lavarse las manos frecuentemente y está prohibido escupir en vías públicas. Si no se respetan estas medidas, no puede haber reuniones. En este primer día en fase 1 de muchas provincias y territorios, por lo general se han respetado estas normas, pero las excepciones pronto se han compartido en redes sociales:

Bar Jota cerrado por intervención policial pic.twitter.com/JEPTWOAufo — Javier Díaz (@jdiazos) May 11, 2020