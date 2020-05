El origen de muchas citas falsas

Para un político, convertirse en el primer ministro de su país es la culminación de sus ambiciones personales. Y para Winston Churchill, después de un desafortunado paso por el gabinete durante la Primera Guerra Mundial, ser nombrado primer ministro durante otra guerra era la ocasión perfecta para demostrar sus capacidades.

Aún así, cuando el 13 de mayo se disponía a hablar a los otros diputados y a la nación lo hacía en uno de los momentos más complicados de la historia del país. Sí que le habían dado el mando, pero era un poco como si te piden de conducir el autobús cuando ya está a medio caer por un barranco. El Imperio Británico era en aquellos momentos el único rival que se mantenía en pie contra el imparable avance del nazismo, que ya había ocupado Polonia y derrotado de forma fulminante y humillante a los franceses. Nadie dudaba de que el siguiente objetivo de la maquinaria militar de Hitler sería Gran Bretaña.

Y Churchill no se puede decir que suavizara esta realidad a sus conciudadanos. En su primer discurso como primer ministro no prometió rebajas fiscales ni mejores guarderías. Prometió a los británicos “sangre, trabajo, lágrimas y sudor”. Lo que no podía saber Churchill es que tanto este discurso como casi todas sus palabras serían distorsionadas por los tertulianos del mundo, con especial predilección por esa frase de “los fascistas del futuro se llamaran a si mismo antifascistas”, una afirmación que él nunca hizo. Resultó ser más fácil derrotar al nazismo que a las fake news.