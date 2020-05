¿Quién mató al oso Cachou? Un juzgado lo investiga

Cachou era un oso de apenas seis años que formaba parte de un programa de reintroducción de la especie en los Pirineos. Fue encontrado muerto hace más de un mes en extrañas circunstancias. El juzgado de Vielha (Lleida), que investiga qué mató al animal, ha decretado secreto de las actuaciones. La muerte "está rodeada de muchos elementos extraños", asegura en 'La Ventana' Luis Suárez, coordinador de Conservación de WWF.

El gobierno de Aran atribuyó el fallecimiento de Cachou a una pelea con otro oso, pero, para los grupos ecologistas, existen sospechas de envenenamiento. En teoría, todo se sabrá con la necropsia, "eso es lo que esperamos y también ver los documentos porque los que se aportaban eran muy confusos, se hablaba de una pelea y de que había caído por un barranco, pero había una serie de indicios que no cuadraban. No hemos recibido ni un sólo documento", describe el coordinador de Conservación de WWF en 'La Ventana'. No es habitual el secreto de sumario en actuaciones por muerte de animales, "desde luego por nuestra parte máximo respeto a la autoridad judicial, deseamos que la investigación sea escrupulosa y detallada", asegura Suárez.

El ejemplar, de 6 años, era uno de los más conflictivos por sus reiterados ataques a ganado equino, pero también uno de los más valiosos genéticamente, "que muera en estos momentos cuando tenía por delante muchos años es una mala noticia para los Pirineos", concluye.