Alexis Michalik: "La sociedad francesa defiende que se ayude a la cultura"

No fue un gran poeta, pero su nombre es uno de los emblemas de la literatura francesa. Es quizá el feo más famoso de la literatura, gracias a un dramaturgo cuyo nombre se vio borrando por la fuerza del personaje al que dio forma: Cyrano de Bergerac.

El director francés Alexis Michalik salda cuentas con el dramaturgo Edmond Rostand, creador de este personaje que murió de gripe española. La película Cartas a Roxane, que se estrena este viernes en la sala virtual de la distribuidora española A Contracorriente, busca dar a conocer al autor y entender por qué Cyrano ha sido tan importante para la cultura francesa. Michalik debuta así en el cine, después de una larga carrera en el teatro galo, con esta superproducción de época que reflexiona sobre la autoría, la creación, la página en blanco

¿Cómo surge la historia? ¿De dónde viene su interés en el personaje?

Hace 15 años que tengo la idea de esta película, escribí el guion y busqué productores. Al final decidí hacer obra de teatro. Fue un gran éxito que todavía continúa representándose y entonces los productores se decidieron a hacer la película.

Has hecho muchas obras de teatro y ahora te has enfrentado a una superproducción de época, ¿cómo ha sido la experiencia?

Ha sido fácil porque había hecho la obra tantas veces que tenía muy claro lo que quería. Es cierto que no sabía que íbamos a acabar rodando en República Checa, pero ha ido bien. La principal diferencia es que en el cine trabajas con mucha, mucha gente y en el teatro es una pequeña familia. Te das cuenta de que tienes que aprender a delegar en gente. Yo lo he vivido como un niño con un juguete nuevo y además, actúo en la película y todo ha sido como un juego para mí durante los dos meses de rodaje. Un juego muy caro, eso sí.

Cyrano es conocido, no tanto su creador, Edmond Rostand, ¿La obra superó al autor? ¿Buscaba reivindicar la figura del escritor?



Todo el mundo en Francia conoce a Cyrano, es la obra favorita de todos los franceses, muy querida por el público; pero nadie sabe quién es Edmond Rostand, ni qué años tiene. La gente no lo conoce. Es un homenaje a él, pero también al teatro en general y a una época concreta. No todo es real, hay un poco de ficción, pero todo documentado. Es como un homenaje a Cyrano. En aquella época también hubo críticas porque aquella obra no era la vida real de Cyrano.

¿Por qué Cyrano de Bergerac significa tanto para Francia, para la cultura francesa?

Porque es como Don Quijote, un personaje que es un héroe donde toda la sociedad se encuentra. Cyrano es un espíritu muy francés. Mi análisis es que Cyrano es un perdedor magnífico y en Francia no gustan los ganadores. Cuando una persona tiene demasiado éxito no gusta en Francia. En los Estados Unidos esa figura del héroe, del ganador, del millonario está bien vista; en Francia preferimos a esas personas que huyen del poder, que no tienen dinero, pero son verdaderos artistas. Algo que está en el espíritu francés, sufrir un poco. Cyrano es divertido, puede escribir, reír, también es triste porque está enamorado de Roxane y sabe que no va a funcionar.

La película también habla del temor del autor a la crisis creativa... ¿Hay algo de usted?

Hay mucho de mí. No tanto con la página en blanco. Cuando empecé a escribir la historia me identifiqué con el personaje del actor, porque hace quince años yo solo era actor. Ahora que soy también director empiezo a identificarme con el personaje de Edmond. Es irónico porque a mí me pasa lo que a él. Yo soy dramaturgo y cuando la gente ve mis obras dice 'Qué joven para los temas que trata'. Eso me dio la idea de hacer esta película. Yo leí Cyrano hace 15 años y me di cuenta de que tenía 29 años cuando la estaba escribiendo. También me sorprendió que todas sus obras eran fracasos y la gente pensaba que Cyrano iba a ser el siguiente fracaso y, sin embargo, fue el gran éxito del cine francés. En una noche pasó de ser un poeta oscuro a un poeta nacional. Luego cuando murió de la gripe española tuvo hasta un entierro con honores en la nación. Pero fue una noche la que cambió su vida, la primera representación de Cyrano.

No sé si ha sido Shakespeare y los escritores británicos quienes han eclipsado, al menos en el cine, a escritores franceses y españoles

No, creo que hay figuras muy importantes... Quijote, Cyrano, también el teatro de Molière. Pero bueno, debo de decir que Shakespeare es el mejor y punto. Es mi propio héroe personal. Pero no hay solo ingleses.

En España siempre miramos a Francia con un poco de envidia por su defensa de la cultura. De hecho, hemos visto al propio Macron defender medidas para la cultura en este coronavirus... ¿Hay gato encerrado?

No, no, pienso que tenemos mucha suerte en Francia, cuando miro al resto del mundo, con el sistema cultural. Los actores, el teatro, el cine... hay una verdadera política nacional para ayudarlo. Hay un teatro muy potente. El anuncio de Macron ha sido real. Tenemos mucha suerte, pero también viene con ese espíritu francés que hablábamos con Cyrano y el perdedor francés, que quiere que sus artistas sean ayudados por el estado. Evidentemente, hay una parte de Francia que cree que el arte no necesita nada; pero la mayoría defiende un sistema cultural fuerte. Además, los artistas han estado mucho tiempo en las calles reivindicando, protestando, es algo muy usual, que cada dos o tres años, cuando el sistema se vuelve peligroso, los artistas salen a la calle a protestar. Esto también funciona ahora.